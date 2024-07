2 épisodes de "L'art du crime" à revoir sur France 5 mardi 30 juillet 2024 avec Nicolas Gob et Eléonore Bernheim (vidéo)

Mardi 30 juillet 2024 à partir de 20:50, France 5 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de "L'art du crime" avec Nicolas Gob et Eléonore Bernheim.

Antoine Verlay, ancien policier de la brigade criminelle, et Florence Chassagne, historienne de l'art, mènent conjointement des enquêtes au sein de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC).

Quand le monde de l’art devient le terrain de jeu des criminels, ce duo pourtant mal assorti fait des miracles...

20:50 Épisode 1x03 Une mort galante (1/2)



Un jeune étudiant est retrouvé mort égorgé dans une école d’art de Paris. Antoine Verlay, flic à l’OCBC et Florence Chassagne, historienne de l’art, collaborent une nouvelle fois ensemble.

Confronté à une véritable omerta au sein de l’école, Antoine décide de solliciter l’aide de Pierre Chassagne, le père de Florence, proche de l’institution et de son directeur. S’il sait effectivement se rendre utile pour l’enquête, il replonge malgré lui Florence dans des crises d’acrophobie de plus en plus handicapantes.

21:40 Épisode 1x04 Une mort galante (2/2)



L'enquête se poursuit mais la différence d'approche de Florence et Antoine complique l'enquête. De plus, la présence d'un ex-petit ami de Florence ne fait que compliquer les investigations en cours. La victime menait-elle une double existence ? Quel esthète criminel pouvait lui en vouloir au point de l'égorger au pied de l'une des oeuvres majeures du Louvre ?

Engoncé dans ses méthodes expéditives héritées de la PJ dont il a été écarté, Antoine trépigne. Petit à petit, dans les couloirs du prestigieux établissement, les deux acolytes découvrent un indice majeur...