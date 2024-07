"Nautilus" : mini-série inédite à suivre sur France 2 à partir du 12 août 2024

Lundi 12 août 2024 à 21:10, France 2 débutera la diffusion de "Nautilus", une série-événement familiale inspirée des récits de Jules Verne, mêlant action, émotion et écologie.

L'histoire en quelques lignes...

Nautilus retrace la mission de Nemo pour se venger de la East India Mercantile Company, qui lui a tout pris. Nemo vole audacieusement un prototype de sous-marin dans la colonie pénitentiaire où il est emprisonné et s'échappe dans l'océan avec un équipage hétéroclite de prisonniers. Il projette d'atteindre le légendaire trésor viking enfoui dans les piliers d'Halvar. Mais il doit d'abord gagner la confiance de son équipage et échapper aux griffes de l'impitoyable East India Mercantile Company, qui fera tout ce qu'il faut pour l'arrêter.

À travers une quête épique du trésor viking des piliers de Halvar, Nautilus offre aux téléspectateurs un récit d'aventure familial, mêlant scènes palpitantes, émotions intenses, romance et humour.

Cette mini série se compose de 10 épisodes de 60 minutes.

Les deux premiers épisodes diffusés lundi 12 août 2024

Épisode 1 Evasion

Dans une colonie pénitentiaire appartenant à la Compagnie des Indes Orientales, Nemo prépare une évasion à bord du sous-marin qu'il a contribué à concevoir avec un ingénieur français. Mais lorsque le directeur Crawley exige que le Nautilus soit déplacé plus tôt que prévu, Nemo doit partir sur-le-champ, avec pour seul équipage les quelques prisonniers se trouvant à bord. Sur leur route, ils percutent un navire et décident de recueillir femmes et enfants, dont la pétillante Humility, qui est fascinée par l'ingénierie depuis toute petite et qui n'a pas l'intention de rester prisonnière du bateau sans rien faire...

Épisode 2 Tic Tac Boum



Lorsque certains membres de l'équipage tentent de quitter le Nautilus et de nager vers le rivage, ils sont repérés par les soldats de la compagnie et forcés de retourner au sous-marin. La Compagnie étant alertée de leur emplacement, Nemo doit unifier son équipage s'il veut avoir une chance de rejoindre le large avant d'être intercepté par leur redoutable navire, le Dreadnought.

Avec : Shazad Latif (Nemo), Georgia Flood (Humility Lucas), Céline Menville (Loti), Thierry Frémont (Benoit), Luke Arnold (Capitaine Billy Millais), Jacob Collins-Levy (Capitaine Youngblood), Damien Garvey (Directeur Crawley), Kayden Price (Blaster), Benedict Hardie (Edward Cuff), Arlo Green (Turan), Tyrone Ngatai (Kai), Ling Cooper Tang (Suyin), Pacharo Mzembe (Boniface), Andrew Shaw (Jiacomo), Chum Ehelepola (Jagadish), Ashan Kumar (Ranbir)...