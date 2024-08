"HPI" : 5 épisodes à revoir sur TF1 jeudi 8 août 2024 avec Audrey Fleurot

Jeudi 8 août 2024 à partir de 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir cinq épisodes de la série "HPI" avec Audrey Fleurot.

Rappel de l'histoire de la série

Morgane a 38 ans et trois enfants de deux ex-compagnons. Seule, elle doit gérer sa vie familiale dans des conditions difficiles. Mais elle est à haut potentiel intellectuel, déclare 160 de QI et affiche une bonne dose d’insoumission.

Elle va voir son « destin de femme de ménage » chamboulé, lorsque ses capacités hors norme sont repérées par la police de Lille qui lui propose un poste de consultante. Seulement, Morgane a un problème avec l'autorité...

21:10 Épisode 1x06 Hep et Soja



Libérée du fantôme de Romain, Morgane a bien pris ses marques dans la police. Et même trop pour Karadec, dont elle parasite même les rêves. Il doit pourtant se concentrer sur le meurtre d’Alex Viniali, retrouvé assassiné dans un vestiaire de football. Et c’est peut-être le foot justement qui a conduit à la mort ce père de famille exemplaire. Car Alex Viniali faisait partie d’un groupe de supporters lillois particulièrement violents… Accompagnée de sa fille, Théa, venue faire un stage à la DIPJ, Morgane se réjouit de pouvoir mettre son nez dans un univers trop souvent réservé aux hommes, celui des supporters ! Karadec un peu moins…

22:05 Épisode 1x07 Cocktail Molotov



Morgane peut enfin souffler ! Ses enfants en vacances, elle va avoir le temps de se la couler douce… Et (bonne ?) nouvelle, le meurtre sur lequel elle doit aider la police a eu lieu au bord de la mer. La scène de crime est pourtant loin d’être paradisiaque et le corps d’Axel Maertens, directeur d’un club de kitesurf, a été traîné sur la plage par un char à voile. Alors que tout désigne Jonathan, témoin du meurtre, Morgane, qui doute de la culpabilité du jeune homme, va tenter de prouver son innocence ! Et pour une fois, Karadec est prêt à la suivre… Quitte à passer sous le radar de la hiérarchie.

23:10 Épisode 1x08 Homme de peu de foi



C’est dans un climat trouble que Morgane et Karadec sont envoyés sur une nouvelle affaire. Pauline Garcia, une patineuse est retrouvée morte renversée par sa propre voiture ! Par chance, les enquêteurs ont un témoin qui aurait croisé le meurtrier… Le seul problème c’est que celle-ci ne peut pas leur donner de description visuelle : elle est aveugle. Alors que les sentiments de Karadec se font de plus en plus confus pour sa consultante et que Morgane semble se rapprocher de son deuxième ex, Ludo, cette dernière enquête va mettre les talents de nos enquêteurs à rude épreuve.

00:10 Épisode 2x07 55 kilos



Roxane et la brigade s’occupent d’organiser l’anniversaire surprise de Karadec. Compliqué pour Morgane qui vient de réaliser ses sentiments pour le commandant. Mais leur prochaine enquête va lui permettre de se changer les idées. Car cette fois-ci ce n’est pas un corps qui est retrouvé par les enquêteurs de la brigade mais un cercueil… vide ! Le corps disparu appartient à Hélène Lecoq, une notable de la région habitant dans un manoir avec sa famille. Un délice pour Morgane qui se retrouve au milieu d’un Cluedo grandeur nature !

01:20 Épisode 2x08 Serendipity



Roxane est dans un état critique après sa mystérieuse agression. Pour Morgane pas de doute, cela a un rapport avec la mort de Romain, dossier sur lequel l’agent de l’IGPN travaillait avant le drame. Une nouvelle fois, le passé de Morgane la rattrape et elle devra résoudre le mystère fondateur de son entrée à la DIPJ : qu’est-il vraiment arrivé à l’amour de sa vie, il y a presque vingt ans ?