"Alex Hugo" : 2 épisodes à revoir sur France 3 mardi 13 août 2024 à partir de 21:10

Mardi 13 août 2024 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série "Alex Hugo" avec Samuel Le Bihan.

Ancien grand flic marseillais, Alex Hugo, surnommé « La Tendresse », a choisi de quitter la ville et une violence qu'il ne supportait plus pour s'isoler dans les montagnes, poussé par son besoin de liberté.

Il occupe désormais un poste dans une police rurale et jouit d'une tranquillité à laquelle il était jusque-là peu habitué...

21:10 Épisode 7x01 La voie de l'esprit



Au retour d’une course en montagne, Alex sauve Élise d’une tentative de suicide. Cherchant à comprendre les causes de son geste, il découvre que la jeune femme a été victime d’un viol. Le crime remonte à une semaine, mais Élise n’en a aucun souvenir car elle a été droguée et son agresseur a frappé lors d’une soirée en boîte de nuit où tout le monde portait des masques. Alex la convainc de porter plainte et met la rurale et la criminelle sur le coup.

Alors qu’Angelo confie la jeune femme aux soins de Thérèse, une vieille amie qui aide les victimes d’agressions sexuelles à surmonter leur traumatisme, Alex mène son enquête et découvre qu’une jeune femme, Ariane Brazac, également présente lors de la soirée, a un comportement étrangement destructeur, signe qu’elle aurait elle aussi été agressée.

De leur côté, Dorval et Renart réalisent que l’homme qui a agressé Élise est le violeur en série qu’ils traquent depuis des mois…

22:45 Épisode 6x04 Un rêve impossible



Alors qu’il cherche du secours, après un accident de varappe, Alex Hugo, perd connaissance sur une petite route de montagne. Il se réveille quelques heures plus tard à l’hôpital, avec dans sa poche un mystérieux appel à l’aide de la conductrice qui l’a déposé. Pas de nom, pas d’adresse, une seule information : la disparition inexpliquée d’un enfant, il y a cinq ans, dans une communauté isolée. Alex décide de s’y introduire en prétextant chercher du travail.

Bienvenue au village : une dizaine d’adultes qui retapent quelques maisons délabrées ; choix de vie : décroissance. Rapidement, Alex découvre le revers de la médaille. Derrière l’apparence d’un mode de vie utopique, les secrets rongent la communauté. Alex va commencer à poser beaucoup de questions qui déstabilisent la quiétude des habitants. Il devient une menace ; est-il désormais un invité ou un prisonnier ?