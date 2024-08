"Meurtres à Sandhamn" : Les jumeaux (enquête 11) à revoir sur ARTE jeudi 15 août 2024

Jeudi 15 août 2024 à 20:55, ARTE vous proposera de voir ou de revoir la 11èe enquête de la série "Meurtres à Sandhamn" : « Les jumeaux ».

Confrontés à des morts mystérieuses dans le milieu de l’immobilier, la procureure Nora Linde et son nouvel allié policier Alexander Forsman unissent leurs forces pour enquêter. Quand le vernis doré de Sandhamn se fissure...

Les jumeaux

Après le suicide d'un homme travaillant pour un consortium immobilier, Nora s'intéresse au patron de la structure, Whilelm Bauer, soupçonné de blanchiment d'argent et de falsification de comptes.

Parallèlement, la société familiale Stromma Cement Inc., aux prises avec de graves difficultés financières, s'apprête à conclure un gros contrat en vendant un terrain à la municipalité. Mais la directrice, Eva, est hospitalisée après une alerte cardiaque. Elle confie à sa fille Jonna les rênes de la négociation, au détriment de Sebastian, son frère jumeau, jugé trop inconstant et dépensier. Criblé de dettes de jeu, celui-ci se rapproche de Whilelm Bauer et lui propose de lui céder le terrain en échange d'une rétrocommission.

Leur entrevue finale va tourner au drame…

Magouilles en béton armé

Après leur rencontre dans la saison 10, Nora, qui noie toujours sa solitude dans l'alcool, et le séduisant policier Alexander s'apprécient de plus en plus.

Dans cet opus de la fameuse série scandinave, où duplicité et sens moral en faillite mènent le jeu, ils unissent leurs forces pour enquêter dans le milieu de l'immobilier et du bâtiment. Entre opportunisme, rapacité et magouilles rémunératrices, c'est pourtant la variable de l'humain qui va tout faire basculer : le mal-être de Sebastian, qui le pousse dans le gouffre de l'alcool et du poker, trouvera une explication émouvante.

Librement inspiré de l’univers de Viveca Sten, un épisode qui se joue avec maestria des apparences…