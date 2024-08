"Fortune de France" : une saga historique à suivre sur France 2 à partir du 16 septembre 2024 (vidéo)

Lundi 16 septembre 2024 à 21:10, France 2 débutera la diffusion de "Fortune de France", une mini-série en 6 épisodes réalisée par Christopher Thompson adaptée de la fabuleuse saga de Robert Merle au coeur de la France des guerres de Religion du XVIe siècle.

L'histoire en quelques lignes...

Périgord noir, 1557. Les guerres de Religion menacent la France.

Derrière les remparts du château de Mespech, cerné par un monde dangereux, hostile et intolérant, la famille Siorac lutte pour sa survie et ses convictions.

Jean, le père, est contraint de renouer avec la violence pour défendre son idéal.

Isabelle, la mère, se bat pour exister dans un monde où les hommes font la loi.

Pierre et François, les fils, entrent brutalement dans l’âge adulte, déchirés comme leur pays entre la foi protestante de leur père et la ferveur catholique de leur mère.

Il y a la vie d’une communauté, les maîtres et les serviteurs, les parents et les enfants, les épidémies, les adversaires, les batailles et les deuils, la science et les superstitions et les histoires d’amour.

Les deux premiers épisodes seront diffusés lundi 16 septembre 2024 à partir de 21:10.

21:10 Épisode 1 L'enquête

Dans une époque où les protestants sont traqués, Jean de Siorac et Jean de Sauveterre se sont retirés derrière les remparts du château de Mespech. Entre tensions religieuses avec Isabelle, la femme de Siorac, et la menace d'un voisin hostile, leur foyer est en péril. Alors que les enquêteurs du roi approchent, un secret de famille refait surface, bouleversant la tranquillité retrouvée.

22:00 Épisode 2 La guerre

Alors que Siorac repart au combat sans s’être réconcilié avec Isabelle, le château de Mespech est menacé par Fontenac, allié à des brigands venus d'au-delà des Pyrénées. Isabelle et Sauveterre unissent leurs forces et organisent la défense du domaine, tandis que Pierre se rapproche de son frère Samson, creusant le fossé avec François.

Avec Nicolas DUVAUCHELLE (Jean de Siorac), Guillaume GOUIX (Jean de Sauveterre), Lucie DEBAY (Isabelle de Caumont), Grégory FITOUSSI (Baron de Fontenac), Blandine BELLAVOIR (Cathou), Antoine GOUY (Gamelin), Simon ZAMPIERI (Pierre de Siorac), Lou LAMPROS (Hélix), Angelina WORETH (Diane de Fontenac), Marcel THOMPSON (François de Siorac), Ophélie BAU (Franchou), Louis DURANT (Samson), David AYALA (Cabusse), Isabelle DE HERTOGH (Maligou), Émilie INCERTI (Barberine)...