"Camping Paradis" : Les bleus au Maroc, épisode inédit sur TF1 lundi 2 septembre 2024

Lundi 2 septembre 2024 à 21:10, retrouvez sur TF1 toute l'équipe de "Camping Paradis" qui s'envole pour le Maroc dans épisode inédit : « Les bleus au Maroc»

L'histoire en quelques lignes...

Quand la petite Léa réclame une fois encore l’histoire de la rencontre de ses parents, Tom et Stéphanie s’exécutent. Ils lui parlent du fameux voyage qui a tout chamboulé et à quel point ce fût un coup de foudre…

Dans un «resort», accompagné par Audrey, Xavier et Parizot, Tom s’offre des vacances au Maroc. Mais en plus de ses amis, il est accompagné de sa copine de l’époque, une certaine Vicky, un brin agaçante.

De son côté, Stéphanie est la compagne du chef Rémi, le cousin d'Audrey. Un long chemin à parcourir pour amorcer leur idylle...

Parallèlement, le jeune Rayan passe quelques jours dans le même hôtel, accompagné de Claire, sa maman. Il découvre son histoire et ses racines, car pour la première fois, il côtoie la famille de son père trop tôt disparu. La rencontre avec Hassan, son grand-père, et Aïda, sa grand-mère, n’est pas un long fleuve tranquille. Il faudra toute l’habileté de Tom et de ses comparses pour que le climat s’adoucisse dans cette famille à l’histoire compliquée.

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Juliette Chêne (Stéphanie), Sandra Valentin (Claire), Patrick Paroux (Parizot), Jenn Rihouey (Vicky), Marwane Kerrouche-Kasdi (Rayane), François Bérard (Rémy), Fayçal Azizi (Nabil), Boubker Fahmi (Hassan Halaoui), Amal Ayouch (Aïda Halaoui), Hafsa Bensmail (Kenza), Rania El Boussetaoui (Yasmine), Amira Kustrer (Lina), Mickaël Muzelet (Client), Sophie Richard (Cliente).