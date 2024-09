Un inédit de "Capitaine Marleau" avec David Hallyday diffusé sur France 2 vendredi 4 octobre 2024

Une nouvelle enquête de "Capitaine Marleau" sera diffusée sur France 2 vendredi 4 octobre 2024 à 21:10. Marleau part sur une île bretonne pour élucider un crime qui touche de près Grégoire, alias David Hallyday.

L'histoire en quelques lignes...

Grégoire, grand reporter exilé sur une île bretonne, reçoit ses anciens amis de lycée pour un weekend de retrouvailles. Mais l’ambiance festive se tend lorsqu'il leur présente sa fiancée, la jolie Carla, qui est beaucoup plus jeune et qui, surtout, est la fille de Max et Florence, deux des membres de la bande.

Le lendemain le bateau de Grégoire explose, provoquant la mort de leur ami Micka.

Max a-t-il voulu, de colère, détruire le bateau, tuant malencontreusement Micka?

Marleau la terrienne débarque et découvre que ce groupe partage quelques douloureux secrets. Mais une évidence s'impose: Grégoire s'est fait beaucoup d'ennemis au gré de ses enquêtes journalistiques…

Avec : Corinne Masiero, David Hallyday, Romane Bohringer, Olivier de Benoist, Liah O’Prey, Saïda Jawad, Nicolas Carpentier, Riwan Belkacemi, Cyrille Thouvenin, Jérôme Deschamps, Astrid Bergès-Frisbey, Julien Cottereau, Maxense Vandevelde, Ludovic Hervé, Pascal Delmaire-Sizes.