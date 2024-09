"9-1-1" saison 7 : les épisodes 7 & 8 diffusés sur M6 mardi 17 septembre 2024

Impliquée dans des urgences toujours aussi spectaculaires, l’équipe du 9-1-1 de Los Angeles reprend du service !

Avec un début de saison marqué par une catastrophe de grande ampleur pour Athena et Bobby partis en lune de miel, nous assisterons à un mariage très attendu et le retour d’anciens personnages.

Cette saison est l’occasion de fêter le 100ème épisode de la série dans lequel Buck, après avoir échappé de peu à la mort la saison dernière, entamera une nouvelle relation qui lui permettra de se découvrir un peu plus…

Maddie et Athena recherchent une mère et son enfant récemment enlevés, tandis que Hen et Karen découvrent un peu plus l'histoire de la famille de Mara.

Pendant ce temps, Eddie est victime des sentiments qu'il éprouve pour sa femme disparue.