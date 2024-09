La saison 3 de la série "Mum" diffusée sur ARTE jeudi 19 septembre 2024

Jeudi 19 septembre 2024 à partir de 20:55, ARTE diffusera dans son intégralité la 3ème saison de la mini-série "Mum" qui se compose de 6 épisodes de 26 minutes.

Un grand benêt de fils et sa petite amie gaffeuse, aussi coupés des réalités que les beaux-parents, qui, eux, ont officiellement perdu la tête, un frère affectueux mais un peu balourd, une belle-sœur imbuvable : pour affronter le deuil dans son hospitalier pavillon de banlieue, la douce Cathy, incarnation du tact anglais, n’est pas parfaitement entourée. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de l’ami Michael, dont elle est bien la seule à ignorer qu’il est éperdument amoureux d’elle.

Dans cette sitcom douce-amère où l’on rit souvent jaune, chaque épisode correspond à un mois de l’année, à l’exception d’une dernière ligne droite explosive concentrée sur une semaine. Mum se délecte de l’inconfort mais aussi de la tendresse des relations familiales. Par petites touches, l’intrigue suit la trajectoire d’une femme senior, qui apprivoise sa nouvelle vie, montrant à ses proches qu’à 60 ans celle-ci n’est pas finie.

Ancrée dans un quotidien des plus prosaïques, Mum sait néanmoins faire jaillir de cette banalité passion, cruauté et romantisme. À cet égard, Peter Mullan (Top of the Lake) compose un irrésistible Michael à la fougue contenue. Dorothy Atkinson (Pauline), en peste snobinarde mal dans sa peau s’ingéniant à tourmenter son compagnon, n’est pas mal non plus.

20:55 Épisode 1 Lundi

Cathy et sa famille partent à la campagne pour préparer l’anniversaire de Derek, qui aura lieu en fin de semaine. Ils sont reçus par une Pauline rayonnante, qui leur fait les honneurs du splendide manoir avec piscine loué pour l'occasion. Kelly refuse le champagne, prétextant un traitement antibiotique qui lui donne tous les symptômes d'une grossesse. Michael est aussi du voyage, ce que Jason juge troublant…

21:20 Épisode 2 Mardi

Cathy se réveille avec la gueule de bois. Elle tente en vain de se rappeler ce qui s’est passé la nuit d’avant. Jason lui signale, hilare mais incrédule, qu'elle s'est endormie sur l'épaule de Michael. Sa mère tente de se justifier maladroitement. La seule mention du mot "saucisse" donne à Kelly la nausée. L’humeur de Pauline ne s’arrange pas et Derek a un coup de cafard…

21:45 Épisode 3 Mercredi

Cathy se prépare discrètement un encas pour s'accorder un moment de lecture tranquille, loin de sa remuante famille. Mais la très chic propriétaire du cottage surgit et intime l’ordre à tout le monde de garer sa voiture ailleurs. Cathy a prévu ensuite d’emmener toute la bande faire une petite promenade bucolique, concept qui échappe totalement à la jeune génération.

22:15 Épisode 4 Jeudi

Après une soirée au restaurant, Pauline a bu plus que de raison et somme Derek, tétanisé, de lui faire l’amour. Jason n’en finit pas d’imiter le rude accent écossais de Michael – qui a réglé l’addition –, au point que la plaisanterie devient pesante. Il est temps pour Cathy d’avoir une conversation sérieuse avec son fils.

22:45 Épisode 5 Vendredi

Il pleut ! Toute la famille est consignée à la maison, sauf Pauline qui, pour une raison mystérieuse, a décidé de braver les éléments en emportant deux coupes de champagne. Bouleversé, Derek tente de faire bonne figure. Cathy se plonge avec délice dans un roman.

23:10 Épisode 6 Samedi

Toute la famille se prépare pour la soirée d’anniversaire. Pauline dirige les opérations avec son amabilité coutumière mais Cathy est décidée à ne pas la laisser dépasser les bornes. Après une conversation surréaliste avec son fils Jason, qui lui donne une leçon de vie en grignotant les petits-fours qu’elle est en train de faire, elle sent fondre ses dernières réserves de patience…