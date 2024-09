"Log-out" en tournage pour TF1 avec Sofia Essaïdi, Alexis Michalik, Irène Jacob & Arcadi Radeff

Sofia Essaïdi, Alexis Michalik, Irène Jacob et Arcadi Radeff viennent de débuter le tournage de "Log-out" (titre provisoire) un thriller de aux allures de road-movie qui sera diffusé sur TF1.

L'histoire en quelques lignes...

Il y a 5 ans, Giulia a perdu son mari, David, dans un tragique accident. Depuis, elle a tout fait pour se reconstruire. Son quotidien est désormais rythmé par son nouveau travail, sa relation difficile avec son fils, et cette cicatrice qui continue de la brûler de temps en temps…

Un soir, un inconnu monte à l’arrière de son taxi. Giulia reconnaît son visage et se souvient de tout un pan de l’accident qu’elle avait oublié…Elle se lance alors dans une quête vertigineuse pour la vérité... alors qu'un mystérieux hackeur s'acharne à la faire taire.

Pour échapper à cet ennemi fantôme, Giulia est forcée de fuir avec son fils et de se mettre en état de « mort numérique ». Plus de téléphone, plus d’ordinateur, plus de cartes de crédit !

À bord de la vieille voiture de David, mère et fils disparaissent des radars et s’engagent dans une fuite désespérée contre la technologie.

En cherchant à comprendre qui leur veut du mal, Giulia et Achille vont découvrir que la clé se trouve quelque part dans le passé de David, cet homme qu’ils pensaient connaître mieux que personne....

Le tournage de cette mini-série de 6 épisodes se déroule entre Genève et le Valais.

Avec : Sofia Essaïdi (Giulia), Arcadi Radeff (Achille), Alexis Michalik (David) et Irène Jacob (Josèphe).