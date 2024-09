"Le monde n'existe pas" mini-série inédite diffusée sur ARTE jeudi 26 septembre 2024

Jeudi 26 septembre 2024 à 20:55, ARTE diffusera "Le monde n'existe pas", une mini-série en 4 épisodes réalisée par Erwan Le Duc.

De retour dans sa ville natale pour enquêter sur un fait divers, un journaliste (Niels Schneider) doit se confronter à un passé douloureux. Une quête à rebondissements orchestrée par Erwan Le Duc.

Fausses pistes

Adaptant un roman éponyme de Fabrice Humbert, Erwan Le Duc se glisse avec malice dans un genre aux contours bien balisés (un homme enquête sur un fait divers dans la petite ville où il a grandi) pour mieux en détourner les codes. Victime mystérieuse, hostilité ambiante, témoins qui semblent cacher quelque chose, tout est là, mais comme passé au filtre du regard singulier qui caractérise le réalisateur de Perdrix et de Sous contrôle.

Comme le journaliste Adam Vollmann, le spectateur progresse dans un univers à la fois familier et inconnu, où les repères se dérobent les uns après les autres. Ce monde existe-t-il, ou n’est-il que le reflet des fictions dont chacun l’investit ? Dans les pas d’un héros qui lui-même se cache derrière un masque, le récit entretient le doute, entre humour et étrangeté.

Fragile sous ses dehors taiseux, Niels Schneider rend attachant ce héros en quête d’identité, perdu au milieu d’une galerie de personnages décalés, excellents seconds rôles qui participent à la saveur particulière de cette enquête inquiète, qui parle aussi de l’importance de renouer avec ses rêves.

20:55 Épisode 1

Adam Vollmann, un journaliste qui s’est forgé une nouvelle identité, passe ses journées derrière un écran pour la rédaction Web du quotidien Aujourd’hui demain. Un matin, il apprend qu’un meurtre a eu lieu dans sa ville d’origine. Secoué par la nouvelle, il demande à être envoyé sur le terrain et débarque à Guerches-sur-Isoire, dans le nord de la France. C’est ici qu’il a subi le harcèlement d’un groupe de lycéens quand il était adolescent, le poussant à fuir et à changer de nom. C’est ici qu’il est tombé amoureux du charismatique Axel Challe, aujourd’hui accusé du meurtre d’une jeune femme, Lola Montès. Adam commence à enquêter et bute sur les fantômes de ce passé douloureux, découvrant des habitants au comportement étrange.

21:45 Épisode 2

Tandis que son rédacteur en chef le presse d’envoyer un article, Adam reçoit de mystérieux messages anonymes et se trouve confronté à ses anciens harceleurs, qui ne le reconnaissent pas. La mort de sa mère, elle, suscite chez lui une culpabilité qu’il n’ose affronter. Se remémorant son amitié avec Axel Challe, il retrouve la cachette que ce dernier lui avait dévoilée. Il fait la connaissance de Sarah, la femme d’Axel, qui, comme lui, croit en son innocence. Quand un groupe d’hommes masqués lui tombe dessus, Adam est secouru par Fafa, un bibliothécaire solitaire qui documente en secret le quotidien de la ville.

22:30 Épisode 3

Adam dépose plainte contre ses agresseurs. La gendarme, une ancienne camarade de lycée, lui fait part d’un nouvel indice découvert dans l’affaire Lola Montès. Désireux d’aider Adam, Fafa lui fait part de récentes découvertes sur le passé de Lola, mais les secrets semblent bien gardés. En visionnant des vidéos, Adam découvre que Sarah, la femme d’Axel, dissimule une liaison… Quant à Dolorès, l’instable mère de Lola, elle continue de brouiller les pistes sur la personnalité de sa défunte fille.

23:15 Épisode 4

Axel et Adam se sont donné rendez-vous. Mais leurs retrouvailles sont perturbées par l’irruption de la journaliste Janine Tutor, qui file Adam depuis son arrivée. Lorsque le journal local révèle sa véritable identité, Adam se fait à nouveau passer à tabac. Alors qu’une équipe de tournage s’installe chez lui pour les repérages d’une série, il commence à douter de la réalité de tous ces événements. Une nouvelle vidéo anonyme est publiée, accusant cette fois Adam du meurtre de Lola Montès…