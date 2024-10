Résumé des épisodes de "Un si grand soleil" du 7 au 11 octobre 2024 sur France 3

Du lundi 7 au vendredi 11 octobre 2024, retrouvez "Un si grand soleil" à 20:40 sur France 3. Voici ce qui va se passer dans les épisodes diffusés cette semaine.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 7 octobre 2024 • Épisode 1484

Sur le point de laisser exploser sa colère, Eliott compte bien se venger de Boris. Pendant ce temps, l’étau se resserre autour de Ludo lorsqu’il est interrogé par Yann.

Mardi 8 octobre 2024 • Épisode 1485

En explorant la forêt, Manu découvre un élément qui pourrait être en lien avec l’agression de Levars. Quant à Louis, il a une idée ambitieuse pour aider Maéva à trouver de l’argent.

Mercredi 9 octobre 2024 • Épisode 1486

Tandis que Muriel rêve plus grand, Eliott cherche à l’éloigner de Boris. De son côté, à peine arrivée au commissariat, Thaïs croise un suspect qu’elle connaît bien

Jeudi 10 octobre 2024 • Épisode 1487

Muriel devient de plus en plus jalouse de Victoire et Boris le remarque. Johanna elle, réalise que ce qui semble être une bonne nouvelle pourrait bien se transformer en cauchemar.

Vendredi 11 octobre 2024 • Épisode 1488

Maéva et Louis se lancent ensemble dans un projet, ce qui n’enchante pas Tom. De son côté, Ludo apprend une nouvelle qui pourrait bien changer sa vie…