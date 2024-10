"Brokenwood" : épisode inédit, en plein coeur, dimanche 13 octobre 2024 sur France 3

Dimanche 13 octobre 2024 à 21:05, France 3 vous proposera de découvrir le quatrième épisode de la 9ème saison de la série "Brokenwood" : « En plein coeur ».

Brokenwood, petite bourgade de Nouvelle-Zélande, est toujours aussi charmante et toujours aussi mortelle. Des meurtres étranges, perturbants et toujours déconcertants. Ils surviennent quand on s’y attend le moins et ont pour victimes des amis et voisins. Et leurs auteurs sont toujours ceux qu’on ne soupçonnerait jamais.

Heureusement, la brigade criminelle de Brokenwood est là pour résoudre ces crimes.

Épisode 9x05 En plein coeur

Pendant que Mike part en voiture avec Beth dans le sud de l’île pour faire signer à son ex-femme les papiers du divorce, Kristin et Chalmers enquêtent sur un mystérieux décès au Brokenwood Motel : un homme retrouvé mort dans sa chambre fermée à clé, avec une goutte de sang à l’entrejambe de son pantalon.