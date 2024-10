Résumé des épisodes de "Plus belle la vie" du 21 au 25 octobre 2024 sur TF1

Du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2024, retrouvez "Plus belle la vie, encore plus belle" à 13:50 sur TF1. Voici ce qui va se passer dans les épisodes diffusés cette semaine.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 21 octobre 2024 • Épisode 195

Le principal suspect est interrogé. De leur côté, Riva et Léa continuent d’enquêter. A la résidence, Zoé sème la zizanie. Mais Yolande intervient et met tout en œuvre pour que la fuite de la buanderie soit réparée au plus vite.

Mardi 22 octobre 2024 • Épisode 196

La disparition du nouvel agent de maintenance suscite beaucoup d’inquiétudes. Un des résidents continue d’attirer l’attention avec un comportement de plus en plus étrange. De son côté, Riva, ne cesse de broyer du noir.

Mercredi 23 octobre 2024 • Épisode 197

A la résidence, Yolande émet des doutes sur la demande de Steve. De leur côté, les jeunes spéculent sur l’identité du nouvel arrivant. Jennifer, quant à elle, prend une initiative qui risque de fortement déplaire à Samuel.

Jeudi 24 octobre 2024 • Épisode 198

La jeune Zoé est tiraillée entre sa nouvelle vie et l’appel de la forêt. De son côté, Mirta décide d’assumer ses responsabilités, qu’importent les sacrifices. Samuel et Jennifer, quant à eux, font preuve de générosité pour aider une amie.

Vendredi 25 octobre 2024 • Épisode 199

Le nouvel agent de maintenance est au pied du mur. Cette fois-ci, Yolande est la complice d’un plan romantique. Samuel se plaît à jouer à un nouveau jeu avec Jennifer, mais cette-dernière semble moins convaincue.