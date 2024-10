Final de "Nightsleeper" : les dernier épisodes diffusés sur TF1 mercredi 23 octobre 2024

Mercredi 23 octobre 2024 à 21:10, TF1 diffusera les deux derniers épisodes de "Nightsleeper", une mini-série événement de la BBC.

L'histoire en quelques lignes...

Lorsque le train de nuit Glasgow-Londres est piraté à l'aide d'un mystérieux dispositif, douze passagers se retrouvent piégés à bord…

Alors que le train est hors de contrôle et que toutes les communications ont été coupées, un ancien policier, Joe Roag (Joe Cole), finit par prendre contact avec la directrice de la cybersécurité Abby Aysgarth (Alexandra Roach), via un téléphone satellite.

Abby et son équipe découvrent bientôt que non seulement le train, mais aussi tout le réseau ferroviaire ont été piratés, le rendant impossible à contrôler.

Joe et Abby, ces deux étrangers uniquement reliés par un téléphone, doivent désormais faire équipe et trouver un moyen d'arrêter ce train et sauver ses passagers.

21:10 Épisode 5

Alors que Hud et Miller interrogent Abby sur son passé, Saj réalise que c'est sa chance de passer à la vitesse supérieure et décide d'essayer d'arrêter le train à sa manière.

Pendant ce temps, Joe doit gérer les conséquences de la fusillade. Doit-il suivre les ordres de Saj ou plutôt faire confiance à ses compagnons de voyage, encore sous le choc ?

Le plan audacieux de Fraser, un conducteur de train à la retraite, pourrait-il réellement fonctionner ?

20:05 Épisode 6

De retour aux commandes, Abby est convaincue de savoir comment arrêter les wagons restants, mais avec Joe hors de contact, ils manquent tous les deux de temps. A

lors qu'un des passagers tente désespérément de s'échapper et que l'aube se lève, ces deux personnes si différentes, qui ont commencé la nuit en parfaits étrangers, peuvent-elles se retrouver avant que le train de nuit n'atteigne la fin de la ligne ?