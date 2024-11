"Ça, c’est Paris !" : les deux premiers épisodes diffusés sur France 2 mercredi 27 novembre 2024 (vidéo)

Mercredi 27 novembre à 21:05, France 2 diffusera les deux premiers épisodes de "Ça, c’est Paris !", un nouvelle série-événement qui va vous plonger dans l’univers mythique des cabarets parisiens.

L'histoire en quelques lignes...

De nos jours, au cœur de la capitale. Gaspard Berthille (Alex Lutz) est le gérant du Tout-Paris, un cabaret emblématique qui perpétue la légende des « folles nuits parisiennes », aux côtés d'institutions telles que le Paradis Latin.

Contrairement à son père, Dary, ancien directeur et mythique meneur de revue, Gaspard a échoué à maintenir le succès de l'établissement. Est-ce à cause d’un spectacle dépassé, d’une gestion défaillante ou d’une concurrence plus innovante ?

C’est en tout cas pour Gaspard le moment fatidique de vendre. À moins qu’il fasse le pari fou de créer une nouvelle revue et de redonner au cabaret son lustre d'antan…

21:10 Épisode 1x01 Paris adieu

Où Gaspard est censé dire adieu au cabaret et quitter Paris pour Honfleur…

Gaspard Berthille, directeur du Tout-Paris, un cabaret hérité de son père, peine à maintenir le succès de l'établissement. Il est sur le point de le vendre à un puissant groupe de supermarchés et promet à sa femme Prune une nouvelle vie loin de la capitale. Mais il faut d’abord annoncer la nouvelle à la troupe, très attachée au lieu.

21:10 Épisode 1x01 Paris risqué

Où Gaspard fait le pari dangereux de lancer une nouvelle revue…

Gaspard n’a pas pu se résoudre à transformer son cabaret en un banal hypermarché. Il se lance dans la création d’une nouvelle revue. Mais pour ça, il lui faut trouver un directeur artistique et, surtout, de l’argent.

Avec Alex Lutz (Gaspard Berthille), Charlotte de Turckheim (Babeth), Nicolas Maury (Adrien Baudry), Anne Marivin (Prune Berthille), Aurore Clément (Crystal), Florence Thomassin (Cookie), Delphine Baril (Olympe), Xin Wang (May-Ling), Dominique Besnehard (Régis), Salomé Dewaels (Coralie), Katarzyna Sawczuk (Teresa), Darren Muselet (Jordan), Audjyan Alcide (Lynette), Nastasia Caruge (Justine), Galia Salimo (Armande), Anna Nowak (Agnieszka), …

Avec la participation exceptionnelle de Line Renaud, Bernard Le Coq, Christian Louboutin et Monica Bellucci.