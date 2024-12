"Ça, c’est Paris !" : résumé des épisodes 3 & 4 diffusés mercredi 4 décembre 2024 sur France 2

Mercredi 4 décembre 2024 à 21:05, France 2 diffusera deux nouveaux épisodes de "Ça, c’est Paris !", un série-événement qui vous plonge dans l’univers mythique des cabarets parisiens.

L'histoire en quelques lignes...

De nos jours, au cœur de la capitale. Gaspard Berthille (Alex Lutz) est le gérant du Tout-Paris, un cabaret emblématique qui perpétue la légende des « folles nuits parisiennes », aux côtés d'institutions telles que le Paradis Latin.

Contrairement à son père, Dary, ancien directeur et mythique meneur de revue, Gaspard a échoué à maintenir le succès de l'établissement. Est-ce à cause d’un spectacle dépassé, d’une gestion défaillante ou d’une concurrence plus innovante ?

C’est en tout cas pour Gaspard le moment fatidique de vendre. À moins qu’il fasse le pari fou de créer une nouvelle revue et de redonner au cabaret son lustre d'antan…

21:10 Épisode 1x03 Paris folie

Pour financer sa nouvelle revue, Gaspard Berthille est contraint d’accepter une proposition de Jacques Baudry, le PDG du groupe Perrier. En échange d’une importante contribution financière, il se doit d’engager son fils Adrien comme directeur artistique. Seulement, le garçon, qui sort d’un hôpital psychiatrique, ne veut travailler avec aucun des membres de la troupe, les jugeant mauvais danseurs. Se sentant incompris, Adrien quitte le navire.

En visionnant la dernière création d’Adrien, « Electric Chicks », Gaspard est convaincu que celui-ci a du talent…

21:10 Épisode 1x04 Paris crystal

Gaspard Berthille doit renouer avec sa mère biologique, Crystal Valmont, une danseuse partie à Las Vegas sans jamais revenir, car Adrien Baudry, l’excentrique nouveau directeur artistique du Tout-Paris, a choisi de l’engager comme nouvelle meneuse de revue. Mais Babeth, sa mère de cœur, s’oppose catégoriquement à sa présence au cabaret, estimant que Crystal a abandonné son fils alors qu’il n’était qu’un enfant.

En parallèle, Adrien lance un casting pour la première danseuse de sa revue. Justine accepte d’entraîner Coralie et Teresa pour décrocher ce poste…

Avec Alex Lutz (Gaspard Berthille), Charlotte de Turckheim (Babeth), Nicolas Maury (Adrien Baudry), Anne Marivin (Prune Berthille), Aurore Clément (Crystal), Florence Thomassin (Cookie), Delphine Baril (Olympe), Xin Wang (May-Ling), Dominique Besnehard (Régis), Salomé Dewaels (Coralie), Katarzyna Sawczuk (Teresa), Darren Muselet (Jordan), Audjyan Alcide (Lynette), Nastasia Caruge (Justine), Galia Salimo (Armande), Anna Nowak (Agnieszka), …

Avec la participation exceptionnelle de Line Renaud, Bernard Le Coq, Christian Louboutin et Monica Bellucci.