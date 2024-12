"Fais pas ci, fais pas ça" : On va marcher sur la Lune mercredi 18 décembre 2024 sur France 2 (vidéo)

Après 4 longues années d'absence, les Bouley et les Lepic seront de retour sur France 2 mercredi 18 décembre 2024 à 21:05 pour un épisode inédit dans lequel ils vont s'entraîner pour décoller vers... la lune !

Après le succès du dernier épisode de Noël en 2020 qui avait réuni 6,1 millions de téléspectateurs, "Fais pas ci, fais pas ça" revient avec un épisode inédit lors d'une soirée spéciale.

Les Boulpic embarqueront pour notre plus grand plaisir dans une aventure spatiale originale.

L'histoire en quelques lignes...

Nous retrouvons les familles Bouley et Lepic cinq ans après les avoir quittées lors du premier Noël après le confinement.

Le temps a passé, les enfants ont encore grandi, ils ont quitté les maisons familiales, ils vivent leurs vies… et leurs parents ont vieilli.

Pour leur redonner du souffle et les aider à donner un nouveau sens à leurs vies, les enfants inscrivent leurs parents à un grand concours organisé par l’Agence spatiale européenne. Fabienne, Renaud, Valérie et Denis vont participer à un protocole expérimental destiné à former des citoyens non professionnels à aller sur la Lune. Et contre toute attente, ils sont choisis...

Avec : Valérie Bonneton (Fabienne Lepic), Guillaume de Tonquédec (Renaud Lepic), Isabelle Gelinas (Valérie Bouley), Bruno Salomone (Denis Bouley), Yannis Lespert (Christophe Lepic), Tiphaine Haas (Soline Lepic), Cannelle Carré-Cassaigne (Charlotte Lepic), Timothée Kempen-Hamel (Lucas Lepic), Alexandra Gentil (Tiphaine Bouley), Lilian Dugois (Eliott Bouley), Juliane Lepoureau (Salomé Bouley), Basile Violette (Kim)

Avec la participation de : Isabelle Nanty (Christiane), Cécile Rebboah (Corinne), Alice Dufour, François Vincentelli (Dominique Julien) et Cyril Gueï (Thierry Salmon).