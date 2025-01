"Le nounou" de retour avec Booder le 17 février 2025 sur TF1 dans un épisode inédit

À découvrir sur TF1 lundi 17 février 2024 à 21:10, le 2ème épisode de la série "Le nounou" avec Booder, Joséphine Draï, Frédéric Diefenthal, Issa Doumbia et Ahmed Sparrow.

Épisode 2 Le trait d'union

Samir aspire à devenir nounou. Grâce à un CV, largement embelli, il postule dans une agence et se voit confier la délicate mission de s'occuper de l’explosive famille Delorme. Les parents Sylvain et Claire, deux policiers aux personnalités opposées, tentent tant bien que mal de gérer la cohabitation de leurs enfants issus de précédentes unions, ce qui pèsent sur leur couple…

Samir se retrouve donc chez ce couple de policiers au bord du divorce, confronté à leurs préjugés sur ses origines et la banlieue où il vit, tout en redoutant que son faux CV soit découvert !

Entre les querelles des ados, la gestion du bébé et les manigances de Louise, Samir parviendra-t-il grâce à sa créativité et sa ténacité à rétablir l’harmonie dans ce couple et à transformer cette famille décomposée en une véritable tribu unie ?

Extrait vidéo