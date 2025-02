"Plus belle la vie" du 24 au 28 février 2025, résumé des épisodes diffusés sur TF1

Du lundi 24 au vendredi 28 février 2025, retrouvez "Plus belle la vie, encore plus belle" à 13:50 sur TF1. Voici ce qui va se passer dans les épisodes diffusés cette semaine.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 24 février 2024 • Épisode 275

Le danger grandissant, les policiers se mobilisent pour relier rapidement les affaires entre elles. Un nouvel arrivant au bar du Mistral vient remonter le moral des troupes. De leur côté, Ariane, Zoé et leurs deux amis profitent au maximum des dernières heures de dépaysement.

Mardi 25 février 2024 • Épisode 276

De nouveaux éléments permettent aux policiers d’avancer dans l’enquête. A l’occasion de la création de son nouveau menu thaïlandais, Barbara fait la rencontre d’un mystérieux goûteur. Au cabinet médical, la tornade Madeleine sait se faire apprécier.

Mercredi 26 février 2024 • Épisode 277

Un élément imprévu vient perturber l’enquête, mais nos policiers continuent de remonter la piste du meurtrier. Au quartier du Mistral, tout rappelle à Aya l’être aimé. A l’occasion d’une visite de Jennifer au Pavillon des fleurs, Eric vante les bienfaits de leur petite évasion.

Jeudi 27 février 2024 • Épisode 278

Un mystérieux courrier laisse supposer que quelqu’un continue de se jouer des policiers. Au Mistral, Barbara est victime de sa maladresse. Alors que Riva tente de retenir Jennifer, la jeune femme refuse. Elle a un rendez-vous qu’on ne fait pas attendre.

Vendredi 28 février 2024 • Épisode 279

Une personne engagée dans l’enquête est portée disparue et un dangereux contre-la-montre est enclenché. Coincées devant la porte du cabinet médical, Jennifer et Barbara peuvent compter sur une aide précieuse. Un cadeau attend Jennifer, mais elle n’est pas sûre de pouvoir l’accepter.