"Elsbeth" saison 2 : résumé des épisodes 5 & 6 diffusés mercredi 26 février 2025 sur TF1

Mercredi 26 février 2025 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la seconde saison de "Elsbeth", une série américaine inédite, spin-off des séries populaires "The Good Wife" et "The Good Fight" qui reprend le personnage emblématique d'Elsbeth Tascioni.

Dans "Elsbeth", nous retrouvons l'avocate transformée en une sorte de détective hors du commun. Loin des salles d'audience, Elsbeth se retrouve plongée dans des enquêtes complexes, utilisant son intuition hors norme et ses méthodes peu conventionnelles pour résoudre des affaires. Chaque épisode est une nouvelle énigme à démêler, où Elsbeth nous entraîne dans un univers où le droit et le mystère se mêlent. Chaque épisode est basé sur le principe du Howcatchem (inversion du Whodunit) où le meurtrier, la préparation et la réalisation du meurtre sont révélés dès les premières minutes de l'épisode tout comme dans "Colombo"... 21:10 Épisode 2x05 Cheffe, oui cheffe ! Elsbeth enquête sur la mort d'un commis de cuisine pour le moins douteux après qu'il a semé la pagaille dans l'un des restaurants les plus tendance de New York, provoquant ainsi la colère d'une des cheffes les plus en vue aux Etats-Unis. 22:00 Épisode 2x06 Ca sent le sapin Dirk et Dee Dee Dasher, spécialisés dans les décorations de Noël chez les stars, passent du rêve au cauchemar lorsque Dirk meurt dans un tragique accident. Elsbeth, qui suspecte rapidement Dee Dee, retrouve le goût des fêtes grâce à Kaya et Wagner, qui lui ont réservé une belle surprise.

L'actualité TV • Newsletter

Pour ne rien louper...

Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.

Veuillez activer le javascript sur cette page pour pouvoir valider le formulaire