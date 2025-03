"Après la nuit" lundi 10 mars 2025 sur France 2 : résumé des deux premiers épisodes (vidéo)

Lundi 10 mars 2025 à 21:10, France 2 diffusera les deux premiers épisodes de "Après la nuit", une série événement dans laquelle quatre femmes victimes d'un violeur en série décident d'unir leurs forces pour briser le silence.

L'histoire en quelques lignes...

Au cœur d’une station balnéaire, Stéphanie, Camille, Isabelle et Nafissa, victimes d’un violeur en série, décident d’unir leurs forces pour briser le silence.

Agressées chez elles en pleine nuit, elles racontent le même mode opératoire, la même sidération. Question de vie ou de mort, elles doivent parler, de plus en plus fort, pour être enfin entendues par une communauté désespérément sourde.

Avec l’aide de Karine, une gendarme qui fait cause commune avec elles, et Romain, le frère tourmenté de Stéphanie, ces héroïnes luttent pour se reconstruire et empêcher que tout explose dans leur vie…​

Avec : Raphaël Lenglet (Romain Novak), Charlie Bruneau (Stéphanie Duval), Alice Daubelcour (Karine Jablonski), Antoine Hamel (Diego Duval), Jérémie Poppe (Benoit Diagne), Ludmilla Dabo (Isabelle Saint Blaise), Grégoire Bonnet (Major Olvier Laurent), Christine Citti (Blandine Novak), Arièle Sémenoff (Maryse Duval), Myriam Bourguignon (Nafissa Lotfi) et Marie Mallia (Camille Leroy).

21:10 Épisode 1

Aux Saintes, quand Stéphanie se réveille, elle réalise avec stupéfaction avoir été violée dans la nuit. Alors qu’elle garde le silence, deux nouvelles agressions se produisent.

Les institutions se montrent sceptiques et seule Karine Jablonski, une jeune gendarme tout juste arrivée en ville, envisage qu’elles aient pu être victime d’un même violeur.

22:00 Épisode 2

Un quatrième viol se produit, la victime est une kiné, Nafissa.

Résolue à faire avancer l’enquête, Karine s’associe à Romain Novak, le frère de Stéphanie, capitaine de police suspendu de retour en ville pour lutter contre ses propres démons.