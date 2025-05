"9-1-1" saison 8 : résumé des épisodes 4 & 5 diffusés sur M6 mardi 20 mai 2025

Mardi 20 mai 2025 à partir de 21:10, M6 diffusera trois premiers épisodes inédits de la 8ème saison de la série "9-1-1". Voici ce qui va se passer dans les épisodes 4 & 5.

À Los Angeles, le numéro d'appel d'urgence 911 est sollicité plusieurs fois par jour. En plus des standardistes, plusieurs corps de métier sont liés : les pompiers, les policiers et les secouristes paramédic. Tous sont constamment mis sous pression et confrontés chaque jour à des situations inédites. Tout en étant au secours des personnes en danger, ils doivent également gérer leurs problèmes personnels.

21:10 Épisode 8x04 La chasse aux tigres

Lorsque Hen et Karen semblent enfin pouvoir récupérer leur agrément de famille d'accueil, elles se heurtent à un nouvel obstacle.

La 118 se porte au secours d'un cheerleader victime d’un choc sur le terrain.

21:55 Épisode 8x05 Attention crash imminent !

Athena est chargée d'escorter en avion Dennis Jenkins, un prisonnier qui doit témoigner dans une affaire très médiatisée. Le vol tourne à la catastrophe lorsque l’appareil est percuté en plein vol par un avion de tourisme et que le commandant de bord disparaît dans les airs...