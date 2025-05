"HPI - Galatée", épisode inédit diffusé sur TF1 jeudi 22 mai 2025 (vidéo)

Jeudi 22 mai 2025 à 21:10 sur TF1, retrouvez Audrey Fleurot dans le second épisode de la 5ème et ultime saison de la série "HPI" : « Galatée ».

La saison 5 en quelques lignes...

Les efforts de Morgane pour améliorer son karma ont enfin payé : Karadec s'est avéré être le père de son bébé comme elle l'espérait et, alors qu'elle a (encore) perdu sa maison, il a gracieusement accepté de l'héberger.

Une fois n'est pas coutume, l'univers semble donc réserver de bonnes choses à notre héroïne alors que cette nouvelle saison démarre…

Mais maintenant que Morgane a obtenu ce qu’elle voulait, une question se pose : peut-elle faire durer les choses ? Car si Morgane est douée pour le chaos, l’insécurité et l’adversité… Elle l’est bien moins pour le bonheur et la simplicité. Et justement… À peine Morgane et Karadec commencent-ils à trouver un équilibre dans leur nouvelle vie de parents, que celui-ci se retrouve menacé par une irrésistible attirance entre eux !

Mais tenter une histoire d'amour quand on est déjà co-parents, collègues et colocs… est-ce une idée de génie ? Ou une excellente manière de tout foutre en l’air ?

Épisode 5x02 Galatée

C'est enfin le premier jour de crèche de Léo et Morgane arrive sur une scène de crime dont la victime était adepte du covoiturage quand soudain, elle voit débarquer Karadec... avec leur bébé ! Mais enfin, qui emmène ses enfants sur une scène de crime, s'offusque notre consultante ! Et oui, le commandant a du mal à couper le cordon, au grand dam de Morgane qui, elle, en a vu d'autres.

Tout en démêlant cette histoire d'empoisonnement à la cigarette, de cousins brouillés et de refuge pour chiens, nos deux héros pourraient bien être troublés par leur nouvelle relation de coparents.