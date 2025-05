"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 26 au 30 mai 2025 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 26 au 30 mai 2025.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 26 mai 2025 • Épisode 1649

Alors qu’Eve cherche un moyen d’aider Dimitri, la situation de Louis devient critique

Mardi 27 mai 2025 • Épisode 1650

Eliott aide sa mère à prouver l’innocence de Dimitri, tandis que Catherine accepte un rendez-vous galant…

Mercredi 28 mai 2025 • Épisode 1651

Eliott réactive ses anciens contacts de prison et prend des risques... Quant à Margot, va-t-elle retourner travailler au cabinet chez BGL ?

Jeudi 29 mai 2025 • Épisode 1652

Les efforts d’Eliott commencent à payer. De son côté, Florent fait face à un cas de divorce compliqué, tandis que Margot doit affronter Claudine.

Vendredi 30 mai 2025 • Épisode 1653

Eliott donne un tuyau à Manu et réussit un gros coup au passage… Florent, lui, a de plus en plus de mal à gérer son client…