"HPI - Effet barnum", épisode inédit diffusé sur TF1 jeudi 29 mai 2025 (vidéo)

Jeudi 29 mai 2025 à 21:10 sur TF1, retrouvez Audrey Fleurot dans le troisième épisode de la 5ème et ultime saison de la série "HPI" : « Effet barnum ».

La saison 5 en quelques lignes...

Les efforts de Morgane pour améliorer son karma ont enfin payé : Karadec s'est avéré être le père de son bébé comme elle l'espérait et, alors qu'elle a (encore) perdu sa maison, il a gracieusement accepté de l'héberger.

Une fois n'est pas coutume, l'univers semble donc réserver de bonnes choses à notre héroïne alors que cette nouvelle saison démarre…

Mais maintenant que Morgane a obtenu ce qu’elle voulait, une question se pose : peut-elle faire durer les choses ? Car si Morgane est douée pour le chaos, l’insécurité et l’adversité… Elle l’est bien moins pour le bonheur et la simplicité. Et justement… À peine Morgane et Karadec commencent-ils à trouver un équilibre dans leur nouvelle vie de parents, que celui-ci se retrouve menacé par une irrésistible attirance entre eux !

Mais tenter une histoire d'amour quand on est déjà co-parents, collègues et colocs… est-ce une idée de génie ? Ou une excellente manière de tout foutre en l’air ?

Épisode 5x03 Effet barnum



Une femme se présente à la DIPJ pour dénoncer une agression qui n'a pas encore eu lieu ! Voyante, elle prétend communiquer avec les esprits, avant de se faire assassiner elle-même !

Alors que Morgane et Karadec tentent tant bien que mal de continuer à travailler en équipe tout en cachant la nouvelle nature de leur relation, Daphné s'essaye au spiritisme et ce qui semble être une supercherie tourne bien vite à la traque d'un tueur de sang-froid.