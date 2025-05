"Meurtres au paradis - Arnaque amoureuse", épisode inédit sur France 2 lundi 2 juin 2025

Lundi 2 juin 2025 à 21:10, France 2 diffusera un nouvel épisode inédit de la 14ème saison de "Meurtres au Paradis" : « Arnaque amoureuse ».

La saison 3 en quelques lignes...

Le nouvel inspecteur intérimaire Mervin Wilson n’a qu’une envie : fuir la chaleur tropicale de Sainte-Marie et retrouver sa vie londonienne, faite de soirées au pub et de matchs de foot. Mais les meurtres s’enchaînent, comme si les gens faisaient exprès de se faire tuer pour l’empêcher de partir !

Et il y a aussi la mort mystérieuse de sa mère biologique, qu’il n’a jamais connue, qu’il ne peut se résoudre à classer comme simple accident. Sans compter que des changements au sein de l’équipe bouleversent encore plus l’ordre établi au sein de la police d’Honoré, entre l’arrivée d’un nouvel agent qui ne se fait pas sans heurts et le possible départ d’un pilier de la communauté...

Épisode 14x06 • Arnaque amoureuse

Danielle arrive tout droit d’Angleterre pour rencontrer en chair et en os, pour la première fois, Kristion, un homme qu’elle a connu sur une application de rencontres.

Alors qu’elle arrive à l’aéroport, celui-ci l’appelle en vidéo. Mais, en pleine conversation, un homme fait irruption chez Kristion, le menaçant avec une arme. Lorsque Danielle arrive chez lui, il est trop tard, son amant a été abattu d’une balle.

Pendant que l’équipe enquête, Selwyn fait la passation de poste auprès de son successeur, un jeune technocrate arrogant.