"Lost Boys and Fairies" : une odyssée émouvante au cœur de l'adoption et de l'identité sur Arte jeudi 4 juin 2025

Jeudi 5 juin 2025 à 20:55, ARTE diffusera "Lost Boys and Fairies", une poignante minisérie galloise retrace en trois actes le parcours semé d’espoirs et de doutes d'un couple gay de Cardiff qui entreprend des démarches pour adopter un enfant.

Comment élever un enfant traumatisé lorsqu’on se débat soi-même avec ses démons ? Comment lui transmettre l’amour lorsque la honte d’être gay, sur fond d’éducation religieuse et de harcèlement scolaire, a sapé votre estime personnelle ?

Dans le sillage de "Gabe" et Andy, couple de trentenaires solidement amoureux, cette minisérie galloise de Daf James – qui s’est appuyé sur sa propre expérience pour la concevoir – restitue les différentes phases du processus d’adoption et creuse la complexité des émotions et questionnements qui émergent à chaque nouvelle étape. Si les larmes jaillissent à mesure que le récit prend un tournant mélodramatique, la réussite de Lost Boys and Fairies tient toutefois à sa capacité à combiner les registres, boostée par une mise en scène qui cultive la fantaisie : l'humour s’infiltre dans les dialogues comme dans les situations, les images mentales qui traversent les personnages prenants vie à l’écran, tandis que de formidables numéros musicaux tout en plumes et paillettes, reflets de leurs états d’âme, ponctuent les trois épisodes.

Récompensé à La Rochelle en 2024, ce drame bouleversant, qui se démarque aussi par son bilinguisme, repose sur une distribution au diapason : autour de l’attachant Fra Fee (Andy) et, surtout, de l’excellent Sion Daniel Young (Gabriel) gravitent une galerie de seconds rôles épatants, des représentants des services sociaux à l’entourage familial du duo en passant par la communauté queer du Neverland.

L'histoire en quelques lignes...

Ensemble depuis huit ans, Gabriel, artiste au Neverland, un club queer de Cardiff, et Andy, qui exerce comme comptable, ont décidé d’entamer une procédure d’adoption.

À deux puis individuellement, ils enchaînent les entretiens d’évaluation avec Jackie, l’assistante sociale en charge de leur dossier. Mais alors qu’Andy se raconte avec sérénité, Gabriel vit mal cette démarche introspective qui le confronte à ses blessures enfouies : le décès brutal de sa mère lorsqu’il était enfant, la découverte douloureuse de son homosexualité, ses excès de drogue et de sexe à l’âge adulte…

Lors d’une journée d’activités avec des enfants adoptables, les deux hommes font la connaissance de Jake, 7 ans, qui a subi la violence de son père…