"Une amitié dangereuse", intrigue à la cour de Louis XIII sur France 2 mercredi 18 juin 2025 (vidéo)

Mercredi 18 juin 2025 à 21:10, France 2 diffusera les deux premiers épisodes de la série "Une amitié dangereuse", adaptée des romans de Juliette Benzoni « Marie des intrigues » et « Marie des passions ».

L'histoire en quelques lignes...

Une amitié dangereuse raconte l’histoire de deux jeunes filles que lie une forte amitié : Marie de Rohan-Montbazon, duchesse de Luynes puis de Chevreuse, vive et enjouée, libre de corps et d’esprit, et Anne d’Autriche, reine de France, prude et timide, qui, mariée trop jeune et délaissée par son mari, le roi Louis XIII, souffre de neurasthénie.

Marie n’aura de cesse de rapprocher le couple royal dans un premier temps…

21:10 Épisode 1

Lorsque la jeune Marie de Rohan, nouvellement duchesse de Luynes, arrive à la cour de France, elle découvre avec stupeur qu’après quatre ans d’union le mariage n’est toujours pas consommé entre Anne d’Autriche et Louis XIII, âgés tous deux de 18 ans. Pour assurer la stabilité du royaume, ils sont pourtant dans la nécessité d’engendrer un dauphin. Poussée par son époux, le favori de Louis, Charles de Luynes, Marie n’aura de cesse de trouver le moyen d’amener le timide roi dans le lit de la prude reine.

22:10 Épisode 2

Grâce aux leçons de Marie, duchesse de Luynes, Anne d’Autriche a su sortir Louis XIII de sa léthargie charnelle. L’harmonie règne alors au château royal. Une chute accidentelle de la reine va venir briser cette parenthèse amoureuse. Les conséquences sont dramatiques ; Marie est exilée, loin de la cour, et Anne, délaissée à nouveau par son époux, subit les attaques humiliantes et répétées de la reine mère. Marie, subitement veuve, entrevoit la possibilité de retrouver sa place auprès de la reine ; le duc de Chevreuse, célibataire endurci, la désire. Il pourrait être la clef de son retour au palais.

Les deux autres épisodes de cette série seront diffusés mercredi 25 juin 2025.