"Le remplaçant" lundi 23 juin 2025, résumé des deux derniers épisodes diffusés sur TF1 (vidéo)

Mathilde, élève précoce et hypersensible, passionnée d'informatique, est accusée d'avoir envoyé un message de menace à la CPE. Elle s'en défend mais Nicolas est le seul à la croire, d'autant que Mathilde multiplie les provocations. Bientôt, Nicolas se retrouve au milieu d'une guerre entre l'élève rebelle et la rigide CPE.

21:10 Épisode 3x05 Amoureuse

Lucie, 16 ans, est amoureuse de Maxime, 24 ans, qui lui fait partager sa vie de jeune adulte. Sorties, restaurants, Lucie est heureuse mais sèche de plus en plus les cours, sans réaliser qu'elle vit peut-être les prémices d'une relation sous emprise. Nicolas va tenter de convaincre sa jeune élève, que l'amour, quel que soit l'âge, doit se vivre dans la liberté et non dans le contrôle. Mais qui est-il pour lui donner des leçons de vie ?