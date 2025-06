"Une amitié dangereuse", les derniers épisodes diffusés sur France 2 mercredi 25 juin 2025

Mercredi 25 juin 2025 à 21:10, France 2 diffusera les deux derniers épisodes de la série "Une amitié dangereuse", adaptée des romans de Juliette Benzoni « Marie des intrigues » et « Marie des passions ».

L'histoire en quelques lignes...

Une amitié dangereuse raconte l’histoire de deux jeunes filles que lie une forte amitié : Marie de Rohan-Montbazon, duchesse de Luynes puis de Chevreuse, vive et enjouée, libre de corps et d’esprit, et Anne d’Autriche, reine de France, prude et timide, qui, mariée trop jeune et délaissée par son mari, le roi Louis XIII, souffre de neurasthénie.

Marie n’aura de cesse de rapprocher le couple royal dans un premier temps…

21:10 Épisode 3

Marie, devenue duchesse de Chevreuse, est tombée sous le charme du vénéneux comte de Holland, ami intime du duc de Buckingham, ambassadeur extraordinaire du roi d’Angleterre en France. Désireuse de se venger de Louis, elle prend le risque de provoquer la jalousie du roi en rapprochant Anne d’Autriche et Buckingham. Les choses lui échappent et le scandale, énorme, met à mal les relations entre la France et l’Angleterre où sont envoyés en mission le duc de Chevreuse et son épouse. La relation de Marie avec ce dernier se détériore et sa passion pour Holland s’exacerbe.

22:10 Épisode 4

Marie, duchesse de Chevreuse, découvre le vrai visage de son amant, le comte de Holland. Amère, désabusée, elle retrouve pourtant dans le combat politique des raisons de vibrer à nouveau. Elle s’oppose au projet de la reine mère, qui pousse Gaston d’Orléans, son plus jeune fils, à prendre femme et à engendrer, affaiblissant ainsi la position d’Anne, qui n’a toujours pas enfanté. Elle conteste également le cardinal de Richelieu, devenu tout-puissant, et entraîne dans son combat un jeune soupirant prêt à tout pour la posséder, le comte de Chalais.