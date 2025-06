4 épisodes de "Tandem" avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort rediffusés sur France 3 jeudi 26 juin 2025

Jeudi 26 juin 2025 à partir de 21:05, France 3 rediffusera 4 épisodes de la série "Tandem" avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort.

21:05 Épisode 7x09 Verdict (1/2) et (2/2)

Alors que Léa témoigne au procès d'Aurélia Montfort pour le meurtre de son mari, un témoin fait son apparition, bouleverse tout et menace l'accusation. C'est une véritable course contre-la-montre avant le verdict, Léa se lance alors dans une enquête hors procédure pour déterminer la vérité. Plusieurs questions se posent : pourquoi Aurélia refuse-t-elle de parler ? Qui est manipulé et qui tire les ficelles ? La réponse est peut-être plus obscure que prévu et Léa doit agir vite avant qu'il ne soit trop tard. Elle se retrouve dans une situation délicate et fait appel à tous ses sens pour trouver une solution...

22:45 Épisode 7x11 Tous les chemins mènent à Jacques

Grabels, village étape du chemin de Compostelle, voit surgir un miracle : du sang coule dans la source ! C’est celui de Jacques, le maire du village retrouvé mort dans une crevasse, un peu plus haut. Alors que nos héros enquêtent parmi les pèlerins encore sous le choc, ils apprennent que Jacques avait fait une incroyable découverte dans son jardin : un mystérieux haut-relief datant du Moyen-Âge... A-t-il été tué à cause de cette découverte ? Ou est-ce une histoire plus personnelle, même... romantique ? Et Paul et Léa le savent bien : on n’oublie pas si facilement son premier amour.

23:25 Épisode 7x12 Inkil Chumpi



Alors qu'un mariage approche à grands pas, une archéologue est retrouvée morte au pied d'une momie Inca dans un musée. Paul pense que la mort est liée à une malédiction, tandis que Léa soupçonne un stratagème. Ensemble, ils se lancent dans une enquête palpitante pour dévoiler la vérité sur cette mystérieuse affaire Inca. Le temps presse car le mariage tant attendu approche à grands pas. Sauront-ils résoudre le mystère à temps pour enfin célébrer cette union ?