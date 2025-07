"En famille" : Des vacances bien corsées pour les Le Kervelec sur M6 mercredi 9 juillet 2025

Mercredi 9 juillet 2025 à 21:10 sur M6, retrouvez la famille Le Kervelec pour des vacances bien corsées dans un prime inédit de la série "En famille".

L'histoire en quelques lignes...

Direction la Corse pour les Le Kervelec où Jacques est spécialement invité pour célébrer les cinquante ans de la construction du barrage auquel il a ardemment participé à l’époque, comme jeune chef de chantier. Une occasion en or pour Brigitte et lui, de revenir sur les traces de leurs jeunes années et faire enfin découvrir à leurs enfants et petits-enfants cette île chère à leur cœur où, en plus du barrage, ils ont décidé de construire le plus beau des édifices : une famille.

Mais l’édifice en question pourrait bien se fissurer, tant ces vacances en Corse vont prendre une tournure des plus inattendues. Entre une magnifique maison de location rapidement dévastée par un gendre expert en galères, ceux qui vont se perdre en randonnée, les jeunes qui, pour squatter la piscine d’un hôtel, devront participer à un concours de Miss et celui qui va rencontrer l’amour pour la première fois, ce séjour restera, à coup sûr, inoubliable.

Avec : Yves Pignot (Jacques), Marie Vincent (Brigitte), Jeanne Savary (Marjorie), Charlie Bruneau Pouilloux (Roxane), Lucie Bourdeu (Chloé), Axel Huet (Antoine), Olivier Mag (Jean-Pierre Escourrou), Benoît Moret (Seb), Gérémy Crédeville (Milo), Calixte Broisin-Doutaz (Gaspard), Antoinette Giret (Annabelle).