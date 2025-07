"Les invisibles" : 2 épisodes à revoir sur France 2 mercredi 16 juillet 2025 avec Guillaume Cramoisan

Mercredi 16 juillet 2025 à 21:10, France 2 vous proposera de revoir deux épisodes de la seconde saison de la série "Les invisibles" avec Guillaume Cramoisan.

La mission de cette brigade un peu particulière, dirigée par le commandant Darius (joué par Guillaume Cramoisan), est de redonner une histoire et une dignité à des victimes que personne ne semble chercher ou identifier. Ils doivent reconstituer leur vie, découvrir qui elles étaient et pourquoi elles sont mortes, et ce, dans un délai très court : sept jours.

Passé ce délai, si le corps n'est pas identifié, il est destiné à la fosse commune, privant ainsi les familles de toute possibilité de faire leur deuil.

21:10 Épisode 2x01 Loki

Surprise pour cette famille qui rentre des Antilles : à leur arrivée, le lit des parents est occupé par le cadavre d'un jeune homme. Aucun papier, pas d'empreintes répertoriées : c'est une affaire pour la brigade des "Invisibles".

Darius et Ben remontent la piste d'un suspect dans les clubs de Lille, alors que Duchesse et Marijo comprennent que des incidents similaires se sont déroulés dans des maisons voisines, squattées pendant que les propriétaires étaient en vacances.

En parallèle, Fabien, un homme d'une quarantaine d'années, semble cacher un lourd secret, et affronte un mystérieux maître-chanteur qui lui demande l'impossible.

Darius, enfin, croise la route d'une des personnes les plus importantes de son passé...

22:05 Épisode 2x02 Rubens

En pleine rave party, le cadavre d'un homme de 78 ans est découvert, parmi la foule, roué de coups et portant des blessures à l'arme blanche. Rien ne permet de remonter vers l'identité de cet homme. Pour Darius et ses collègues, c'est l'incompréhension : que faisait-il là ? Et pourquoi personne ne semble l'avoir vu pendant la soirée ?

Quand Marijo trouve un étrange papier dans la doublure de veste de la victime, on découvre alors Françoise, son mari, et leur meilleur ami. Ils ont tous entre 75 et 84 ans. Leur point commun : un ras-le-bol général. Leur retraite est ridicule, ils ont l'impression d'être devenus des poids pour la société, et ils meurent à petit feu. Leur projet ? Braquer un supermarché...