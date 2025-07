"La stagiaire" : 6 épisodes à revoir sur France 3 jeudi 17 juillet 2025

Jeudi 17 juillet 2025 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de revoir 6 épisodes de "La stagiaire" avec Michèle Bernier.

La série raconte l'histoire de Constance Meye. Après avoir été exploitante agricole et maire de son village, elle se retrouve derrière les barreaux suite à une erreur judiciaire.

Cette épreuve la pousse à changer de voie et, à 50 ans, elle décide de reprendre ses études à l'École Nationale de la Magistrature. La série la suit alors dans son quotidien de stagiaire au tribunal, où elle est confrontée à des affaires complexes aux côtés du juge Boris Delcourt et du procureur Vladimir Quiring.

21:10 Épisode 8x01 La vie est ailleurs

Le corps sans vie d’Alain Lautric, 57 ans, est retrouvé près de son véhicule, à 50 km de chez lui. Que venait faire ce garagiste sans histoire sur cette route déserte ? Constance et Boris découvrent que la victime était sur le point de divorcer…

22:00 Épisode 8x02 Une personne de confiance

Qui aurait pu en vouloir à Juliette Delmart, 28 ans, concierge de luxe pour les clients du très chic hôtel Riviera ? La jeune femme a été retrouvée morte dans la lingerie de l’hôtel, la tête fracassée contre un bac à linge. Fille d’un célèbre homme d’affaires crapuleux, Juliette s’était reconvertie à la suite d’un scandale ayant éclaboussé sa famille…

22:50 Épisode 4x01 Impartiale

Le corps d’une jeune femme, jurée à un procès d’assises, est retrouvé près du Palais de justice. Les juges reçoivent les confidences d’une autre jurée qui révèle que la victime se plaignait de la façon dont le Président de la Cour abusait de son autorité pour influencer le jury lors des délibérations…

23:40 Épisode 4x02 L'inconnue de la gare Saint-Charles

Le corps d'une jeune femme de 35 ans est retrouvé derrière les bennes à ordures de la ville à quelques pas de la gare Saint Charles. Les juges ne tardent pas à découvrir qu'elle vit à Marseille sous une fausse identité depuis des années. Ses empreintes correspondent à celles d'une jeune fille disparue mystérieusement en 2000 dans les environs de Nice. Après avoir interrogé les proches de la victime, aucun ne semblait connaître la vraie histoire de cette jeune femme.

00:35 Épisode 4x03 Premier amour

Dans la cabine d’un joli voilier gît le corps d’un homme d’une cinquantaine d’années, une plaie ouverte à la tempe. Constance, troublée, reconnaît la victime. C’était un ami d’enfance de son mari Barth… Dans la poche de sa veste, on trouve une invitation à un cocktail, la veille à la mairie. Constance déclare que Barth aussi y était. Pourtant, il ne lui en a pas parlé...

01:25 Épisode 4x04 Populaire

Le corps d’un jeune prof de sport est retrouvé dans un parking souterrain de supermarché, tué d’un violent coup derrière la tête… Jeremy était marié et tout juste père d’un enfant de six mois. L’enquête emmène les juges à explorer l’univers des profs, des élèves et la dure réalité de la cour de récré.