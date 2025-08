"OPJ - En mauvais therme", épisode inédit sur France 3 mardi 5 août 2025

Mardi 5 août 2025 à 21:10, France 3 diffusera le cinquième épisode de la 6ème saison inédite de la série "OPJ" avec Yaëlle Trulès dans le rôle de la commandant Clarissa Hoarau.

"OPJ" (Officiers de Police Judiciaire) est une série policière française qui se déroule sur l'île de La Réunion.

La série suit le quotidien et les enquêtes d'une équipe d'officiers de police judiciaire. Ils traitent un large éventail de crimes, allant des meurtres et agressions au trafic de drogue et aux violences domestiques, tout en naviguant dans le paysage social et culturel unique de l'île.

Épisode 6x05 • En mauvais therme

Alors qu’il profite d’un séjour en thalasso offert par ses collègues, le commissaire Gaspard Watson (Antoine Stip) découvre un couple mort électrocuté dans un jacuzzi. L’enquête révèle que les victimes n’étaient pas qui elles prétendaient être, usurpant des identités multiples à travers le territoire et se fichant éperdument des dégâts engendrés dans la vie des gens. Qui a-t-on voulu tuer, les usurpateurs ou les usurpés ?

Guests de cet épisode : Rani Bheemuck (Caroline Lepeltier) et Folco Marchi (Arnaud Lepeltier).