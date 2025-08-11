recherche
"HPI" de retour sur TF1, les ultimes épisodes diffusés à partir du 4 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 11 août 2025 217
"HPI" de retour sur TF1, les ultimes épisodes diffusés à partir du 4 septembre 2025

Après quelques semaines d'interruption, TF1 reprendra la diffusion de la 5ème saison de la série "HPI" et vous fera découvrir les ultimes épisodes avec Audrey Fleurot à partir du jeudi 4 septembre 2025.

La suite de la saison 5 en quelques lignes...

Morgane et Karadec ont rompu. Même pas mal, ils n’étaient pas vraiment ensemble comme Morgane se plait à le répéter. De toutes les façons, de son côté, Morgane a bien d’autres chats à fouetter : une nouvelle vie dans un camping-car, un concours de Police à passer (ou pas) et une belle-mère surprise en quête d’héritage…

Mais pas si facile d'oublier l'homme qu'on aime. Et entre Morgane et Karadec, la rupture à l'amiable vire bientôt à une guerre des ex sans pitié qui pourrait bien tout emporter sur son passage…

Résumé de l'épisode diffusé au cours de la première soirée

Épisode 5x05 Crack, Pshiiit, Haaaa

À peine remis de leur rupture, Morgane et Karadec enquêtent sur le meurtre d'un champion de E-sport.

Céline tente de convaincre son ingérable consultante de passer le concours de la police, mais Morgane a d'autres choses en tête : le harcèlement constant de l'ex-femme de son père, obsédée par un héritage inexistant, et la gestion compliquée du doudou préféré de Léo, que Karadec lui a confié...

Cyril Hanouna fera sa rentrée le 1er septembre sur W9 avec &quot;Tout beau, tout neuf&quot;

Cyril Hanouna fera sa rentrée le 1er septembre sur W9 avec "Tout beau, tout neuf"

11 août 2025 - 17:09

