Les résumés de "Plus belle la vie" du 1er au 5 septembre 2025 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 1er au 5 septembre 2025.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 1er septembre 2025 • Épisode 410

Un proche de l'équipe du Mistral est en danger : il faut agir, et vite ! Aya décide donc de recontacter un individu qu'elle aurait préféré ne jamais revoir. Sur la place du Mistral, Léa commet un acte des plus surprenants.

Mardi 2 septembre 2025 • Épisode 411

Les proches de Léa s'inquiètent pour elle et essayent de comprendre ses actes récents. De son côté, Djawad a peut-être une ultime combine pour sauver le Mistral. Hector, fidèle à lui-même, continue de faire de l'humour dans un moment difficile.

Mercredi 3 septembre 2025 • Épisode 412

La révélation d'un lien inattendu offre de nouvelles pistes aux policiers. Après réflexion, Ariane prend une décision radicale. Au Mistral, Thomas se résout à abandonner sa mission, mais il a du mal à se faire entendre.

Jeudi 4 septembre 2025 • Épisode 413

Tandis qu'au commissariat l'enquête se poursuit, Babeth propose à sa fille une méthode inattendue pour retrouver ses souvenirs. C'est le jour J pour Hector, qui fait ses adieux. Après les vacances, c'est l'heure des choix pour Zoé.

Vendredi 5 septembre 2025 • Épisode 414

Au lycée Saint-Côme, Jules fait des découvertes inquiétantes alors que Léa tente de renouer avec un passé douloureux. En manquant de discrétion, Yolande risque de semer la zizanie. À la résidence, Steve et Nisma sont intrigués par le comportement d'Apolline.