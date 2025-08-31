"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 1er au au 5 septembre 2025 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 1er septembre 2025 • Épisode 1739
Pauline confie à Elodie que son couple bat de l’aile. Quant à Elisabeth, elle réalise à quel point Catherine peut être dangereuse.
Mardi 2 septembre 2025 • Épisodes 1740
Muriel tente de réconcilier Boris et Laurine. De son côté, Alix compte sur le témoignage de Janet pour la tirer d’affaire.
Mercredi 3 septembre 2025 • Épisode 1741
Alors qu’Elodie peine à contenir ce qu’elle ressent, Catherine comprend qu’elle est dans le viseur de la police.
Jeudi 4 septembre 2025 • Épisode 1742
Boris peut-il continuer à travailler pour Elisabeth comme si de rien n’était ? De son côté, Louis compte mettre ses talents de businessman au service de la ferme.
Vendredi 5 septembre 2025 • Épisode 1743
Bilal est t-il prêt à accepter le compromis d’Ulysse pour sauver leur relation ? Quant à Elisabeth, elle remporte une bataille… Mais elle n’a pas gagné la guerre.