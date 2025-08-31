recherche
Les résumés de la série "Nouveau Jour" du 1er au 5 septembre 2025 sur M6

dimanche 31 août 2025
Les résumés de la série "Nouveau Jour" du 1er au 5 septembre 2025 sur M6

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Nouveau Jour" diffusée à 13:30 sur M6 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 1er au 5 septembre 2025.

L'histoire en quelques lignes...

Après la disparition en mer de Lucien Bartoli, propriétaire du joli 4 étoiles de la ville, sa fille ainée Louise a repris l'hôtel. Cela attise les tensions avec ses frère et sœur Tarek et Audrey, alors que la fratrie est déjà déchirée par un lourd secret de famille.

Le retour en ville de Théa, la fille d’Audrey, va totalement rebattre les cartes. Mais la véritable menace arrive plus tôt que prévu : le domaine devient la cible des attaques d’un étrange corbeau.

Lundi 1er septembre 2025 Épisode 46

Franck et Théa ont une révélation qui les pousse à passer à l'action. Riyad comprend finalement qu'il a un choix à faire tandis que Roméo, lui, met Liam face à ses contradictions.

Mardi 2 septembre 2025 Épisode 47

Une ultime confession met Franck plus en danger que jamais. À l'hôtel, une nouvelle amitié est née tandis que Jade, Robbie et Pablo se lancent sur la piste d'un vol.

Mercredi 3 septembre 2025 Épisode 48

Les membres de la famille Bartoli ne savent plus sur qui compter, alors que la situation est critique. À l'hôtel, un premier suspect est identifié tandis que Roméo doit faire face à un départ déchirant.

Jeudi 4 septembre 2025 Épisode 49

Loin de se douter de ce qui les attend, les Bartoli règlent leurs comptes en famille. Pendant que l'enquête à l'hôtel piétine, Max fait une découverte déroutante sur le fils de Magalie.

Vendredi 5 septembre 2025 Épisode 50

Alors qu'il est l'heure de tourner la page pour Franck, une alliance inattendue rebat les cartes. Robbie essaie coûte que coûte de faire amende honorable. Magalie, de son côté, doit prendre une lourde décision.
