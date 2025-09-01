"Tracker" saison 1, résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 3 septembre 2025 (vidéo)

recherche
"Tracker" saison 1, résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 3 septembre 2025

lundi 1 septembre 2025
"Tracker" saison 1, résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 3 septembre 2025

Mercredi 3 septembre 2025 à 21:10, TF1 diffusera deux épisodes inédits de "Tracker", la série n°1 aux États-Unis, qui suit les aventures de Colter Shaw un survivaliste solitaire et un traqueur professionnel.

Rappel de l'histoire de la série

Colter Shaw parcourt les États-Unis dans son camping-car, en utilisant ses talents de pisteur pour aider les citoyens et les forces de l'ordre.

Son métier ? Il aide à retrouver des personnes disparues, des objets volés ou à résoudre des mystères complexes, en échange de récompenses financières. Il est souvent assisté à distance par ses co-gestionnaires, Teddi et Velma, qui lui trouvent des cas avec des récompenses importantes, ainsi que Bobby Exley, un expert en informatique.

Au-delà des enquêtes, la série explore également l'histoire personnelle complexe de Colter et les mystères de sa famille fracturée. On découvre pourquoi il a choisi cette vie de solitaire sur la route et les événements traumatisants de son passé, notamment la mort de son père et sa relation tendue avec son frère et sa sœur. Cette intrigue secondaire sert de fil rouge à la série, ajoutant une profondeur au personnage de Colter et à ses motivations.

Les épisodes de la seconde soirée

21:10 Épisode 1x03 Où est Mia Stine ?

Colter aide une jeune femme à retrouver sa sœur. Il découvre qu'avant sa disparition, cette dernière a déterré un sombre secret qui pourrait ébranler les habitants de la ville...

22:00 Épisode 1x04 La disparition de Noah Jefferson

Colter entame une course contre la montre pour retrouver le fils d'une amie proche de Reenie, Erika.
Dernière modification le lundi, 01 septembre 2025 11:17
Séries
