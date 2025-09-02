recherche
"La vallée fracturée" : minisérie inédite avec Anne Charrier et Thierry Godard sur France 2

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 2 septembre 2025 171
"La vallée fracturée" : minisérie inédite avec Anne Charrier et Thierry Godard sur France 2

À découvrir sur France 2 jeudi 11 septembre 2025 à 21:10, les deux premiers épisodes de "La vallée fracturée", une minisérie inédite dont se l'intrigue concentre sur les tensions et les conflits qui éclatent dans un petit village des Cévennes, Salvérac, à la suite d'un projet de forage de gaz de schiste. 

L'histoire en quelques lignes...

Le village de Salvérac, au cœur d’une vallée encaissée, est menacé par un projet de forage de gaz de schiste. À l’origine de l'entreprise : Charles Kaskia, un ingénieur multimilliardaire, associé au consortium international SETH, qui finance le projet.

Le village est divisé entre ceux qui soutiennent ce projet, et les autres qui s’y opposent fermement. Ces derniers sont menés par la maire du village, Floriane Bourdieu.

Floriane va tout faire pour empêcher ce forage en s’exposant au pire des menaces des industriels, aidée par l’ingénieur Pierre Donjon.

Cette minisérie inédite, créée et écrite par Michel Bussi et Christian Clères, réalisée par Elsa Bennett, se compose de 6 épisodes de 52 minutes.

Avec : Anne Charrier (Floriane Bourdieu), Thierry Godard de la Comédie-Française (Pierre Donjon), Anna Cervinka de la Comédie-Française (Jana Kaskia), Nicolas Gob (Rodolphe Durand), Théo Augier (Samuel Duval), Jane Cara (Kelly O'Brian), Juliette Navis (Aïcha Benali), John Robinson (Kay Lewis), Philippe Resimont (Max Desailly), Laura Sepul (Prune Larcy), Emma Lemoine (Camille Bourdieu)...

Les épisodes de la première soirée

21:10 Épisode 1

Floriane Bourdieu, la maire du petit village ardéchois de Salvérac, s’oppose au lancement d’un forage de gaz de schiste sur sa commune. Jusqu’où la multinationale qui pilote le projet est prête à aller pour faire taire ses adversaires ?

21:55 Épisode 2

Floriane, Pierre et plusieurs autres opposants au projet de forage se retrouvent coincés dans la vallée de Salvérac, sans possibilité de communiquer ni de rejoindre le village. Poursuivis par des drones tueurs, ils n’ont pas d’autres choix que de se séparer.
Dernière modification le mardi, 02 septembre 2025 20:51
Publié dans Séries, Primes à venir
Suivez nous...

