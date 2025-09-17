"Simon Coleman" saison 3, résumé des épisodes diffusés vendredi 19 septembre 2025 sur France 2 (vidéo)

Vendredi 19 septembre 2025 à partir de 21:10, France 2 diffusera les deux premiers épisodes de la 3ème saison inédite de la série "Simon Coleman" avec Jean-Michel Tinivelli.

La saison 3 en quelques lignes...

Simon Coleman est toujours sur la brèche au commissariat d'Aix-en-Provence. Entre ses enquêtes, ses collègues envahissants, sa hiérarchie tatillonne, les suspects retors et les cadavres qui s'enchaînent, il prendrait bien une semaine de RTT.

Mais dès qu’il rentre chez lui le soir, c’est une nouvelle journée qui commence puisqu’il doit s’occuper de ses neveux. Alors qu’il fait de son mieux pour s’occuper d’eux, il voit son propre père débarquer à la maison. Un père qui n’a jamais été un modèle du genre et qui pourrait bien bouleverser l’équilibre familial.

Cette 3ème saison se compose de 6 épisodes de 52 minutes.

Les épisodes de la première soirée

Épisode 3x01 • Dernier solo

Lucas Berthier, un jeune violoniste de 25 ans, fraîchement diplômé du conservatoire de musique d’Aix-en-Provence est retrouvé mort dans sa chambre d’étudiant.

Simon Coleman investit le conservatoire, et découvre que le talentueux jeune homme s’apprêtait à concourir au poste de premier violon à la Philharmonie, tout comme les trois autres membres du quatuor auquel il appartenait. L’un d’eux aurait-il pu vouloir l’éliminer ?

En avançant dans son enquête, Simon apprend cependant que les jeunes musiciens ne sont pas les seuls à avoir pu tuer Lucas. Issu d’un milieu modeste, le violoniste n’a pas toujours eu de bonnes fréquentations… Et si le coupable était à chercher dans son passé ?

En guests dans cet épisode : Joy Esther et Alex Goude.

Épisode 3x02 • La voie du sang

Christophe Lantier, 44 ans, alpiniste renommé et admiré pour ses multiples ascensions à travers le monde, chute mortellement lors d'un cours d'escalade. Simon Coleman découvre de la graisse sur les doigts de Chris, rendant les prises d'escalade glissantes, ce qui suggère un sabotage et donc un meurtre.

En interrogeant ses proches, notamment Pascale, une monitrice d’escalade, et Alex, le gérant de la salle et ami de longue date, les tensions cachées apparaissent.

Si la piste d’un tueur au sein du club semble se profiler, Simon n’écarte aucune hypothèse. Il épluche la carrière de Chris et découvre que la star de l’escalade a peut-être usurpé son plus grand titre…

En guest dans cet épisode : Jean-Baptiste Maunier.