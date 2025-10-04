Les résumés de "Plus belle la vie" du 6 au 10 octobre 2025 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 6 au 10 octobre 2025.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 6 octobre 2025 • Épisode 435

Les policiers ont une piste pour retrouver les coupables, mais il faut agir vite. De son côté, Djawad n'arrive plus à cacher sa détresse et Thomas désespère. Le grand jour est enfin arrivé : les sœurs Tanguy redoutent le verdict.

Mardi 7 octobre 2025 • Épisode 436

Avec une complice inattendue, Vanessa accepte de se livrer à un jeu dangereux. De son côté, Vadim est bien décidé à en apprendre plus sur la nouvelle résidente. Au cabinet médical, Riva fait preuve d'honnêteté envers Djawad.

Mercredi 8 octobre 2025 • Épisode 437

À la suite d'une nouvelle accablante, Vanessa s'effondre et culpabilise. Barbara, quant à elle, prend les choses en main pour aider Louis. Au risque de décevoir, Baptiste compte bien rester professionnel dans son nouvel emploi.

Jeudi 9 octobre • Épisode 438

Au bord du désespoir, les meilleures ennemies élaborent un plan de la dernière chance. Soucieuse, Barbara se confie à Thomas au sujet de Jennifer. De son côté, Morgane espère que son cadeau pourra apaiser l'animosité de Laura.

Vendredi 10 octobre 2025 • Épisode 439

Un témoignage capital révèle des informations qui viennent relancer l'enquête. De son côté, Baptiste tente, tant bien que mal, de ne pas baisser la garde. A la résidence, Laura est en mauvaise posture, mais elle compte bien s'en sortir seule.