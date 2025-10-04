Les résumés de "Tout pour la lumière" du 6 au 10 octobre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer

"Tout pour la lumière" suit Victoria, une chanteuse qui revient à La Ciotat suite au coma de sa mère. Elle découvre les Studios Lumière, où de jeunes talents chantent et dansent.
Victoria renoue avec ses racines et sa passion, confrontée aux secrets familiaux et aux défis artistiques...
Lundi 6 octobre 2025 • Épisode 81
En coaching, Roman fait monter la pression. Julian bénéficie d'une aide inattendue. Eden et Baya prennent une décision importante.
Mardi 7 octobre 2025 • Épisode 82
Max et Victoria manigancent dans le dos de Baya. De son côté, Julian a une révélation ! Nils devient une source d'inspiration pour Mohamed et Noah.
Mercredi 8 octobre 2025 • Épisode 83
Chez les Vargas, le choix de Victoria révolte Baya. Stressée par son audition, Solenn trouve une main secourable. Au Studio, le club des cœurs brisés s'agrandit...
Jeudi 9 octobre 2025
Pas de diffusion en raison de l'édition spéciale de TF1 sur l'entrée au Panthéon de Robert Badinter.
Vendredi 10 octobre 2025 • Épisode 84
Pour l'un des élèves, l'audition est un rendez-vous manqué. Sultana fait une annonce surprenante à Elimane. Les sœurs Verzeroli ont un déclic.