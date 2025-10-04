recherche
Les résumés de "Tout pour la lumière" du 6 au 10 octobre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 4 octobre 2025 298
Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Tout pour la lumière" diffusée à 18:00 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 6 au 10 octobre 2025.

"Tout pour la lumière" suit Victoria, une chanteuse qui revient à La Ciotat suite au coma de sa mère. Elle découvre les Studios Lumière, où de jeunes talents chantent et dansent.

Victoria renoue avec ses racines et sa passion, confrontée aux secrets familiaux et aux défis artistiques...

Lundi 6 octobre 2025 Épisode 81

En coaching, Roman fait monter la pression. Julian bénéficie d'une aide inattendue. Eden et Baya prennent une décision importante.

Mardi 7 octobre 2025 Épisode 82

Max et Victoria manigancent dans le dos de Baya. De son côté, Julian a une révélation ! Nils devient une source d'inspiration pour Mohamed et Noah.

Mercredi 8 octobre 2025 Épisode 83

Chez les Vargas, le choix de Victoria révolte Baya. Stressée par son audition, Solenn trouve une main secourable. Au Studio, le club des cœurs brisés s'agrandit...

Jeudi 9 octobre 2025

Pas de diffusion en raison de l'édition spéciale de TF1 sur l'entrée au Panthéon de Robert Badinter.

Vendredi 10 octobre 2025 Épisode 84

Pour l'un des élèves, l'audition est un rendez-vous manqué. Sultana fait une annonce surprenante à Elimane. Les sœurs Verzeroli ont un déclic.

Suivez nous...

