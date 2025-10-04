Les résumés de "Ici tout commence" du 6 au 10 octobre 2025 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 6 au 10 octobre 2025.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 6 octobre 2025 • Épisode 1278

Au festival, Leroy tire le mauvais numéro. Face à Enzo, Anaïs garde la tête froide. De son côté, Lionel prend Fleur sous son aile.

Mardi 7 octobre 2025 • Épisode 1279

Face à Maya, Malik vide son sac. En service, Anaïs sort de ses gonds. Pour séduire, Fleur se met sur son trente-et-un.

Mercredi 8 octobre 2025 • Épisode 1280

A L'institut, Gaspard abandonne la partie. Avec Bérénice, Carla reste sur le carreau. Face à Joséphine, Fleur n'y voit que du feu.

Jeudi 9 octobre 2025

Pas de diffusion en raison de l'édition spéciale de TF1 sur l'entrée au Panthéon de Robert Badinter.

Vendredi 10 octobre 2025 • Épisode 1281

Pour Malo, Gaspard revient à la case départ. Bérénice enfonce le clou chez Carla. A L'atelier, Tom revoit sa copie.