recherche
Séries

Les résumés de "Ici tout commence" du 6 au 10 octobre 2025 sur TF1

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 4 octobre 2025 349
Les résumés de "Ici tout commence" du 6 au 10 octobre 2025 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 6 au 10 octobre 2025.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 6 octobre 2025 Épisode 1278

Au festival, Leroy tire le mauvais numéro. Face à Enzo, Anaïs garde la tête froide. De son côté, Lionel prend Fleur sous son aile.

Mardi 7 octobre 2025 Épisode 1279

Face à Maya, Malik vide son sac. En service, Anaïs sort de ses gonds. Pour séduire, Fleur se met sur son trente-et-un.

Mercredi 8 octobre 2025 Épisode 1280

A L'institut, Gaspard abandonne la partie. Avec Bérénice, Carla reste sur le carreau. Face à Joséphine, Fleur n'y voit que du feu.

Jeudi 9 octobre 2025

Pas de diffusion en raison de l'édition spéciale de TF1 sur l'entrée au Panthéon de Robert Badinter.

Vendredi 10 octobre 2025 Épisode 1281

Pour Malo, Gaspard revient à la case départ. Bérénice enfonce le clou chez Carla. A L'atelier, Tom revoit sa copie.

Dernière modification le samedi, 04 octobre 2025 12:23
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

Charlotte remporte la 11ème saison de &quot;The Voice Kids&quot;, ses prestations des auditions à la finale (vidéo)

Charlotte remporte la 11ème saison de "The Voice Kids", ses prestations des auditions à la finale (vidéo)

04 octobre 2025 - 23:59

Sur le même thème..

Les résumés de &quot;Demain nous appartient&quot; du 6 au 10 octobre 2025 sur TF1

Les résumés de "Demain nous appartient" du 6 au 10 octobre 2025 sur TF1

04 octobre 2025 - 13:24

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 5 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 5 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

04 octobre 2025 - 20:19 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL