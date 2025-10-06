recherche
"Tracker" : résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 8 octobre 2025 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 6 octobre 2025
"Tracker" : résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 8 octobre 2025 (vidéo)

Mercredi 8 octobre 2025 à 21:10, TF1 diffusera trois nouveaux épisodes inédits de la seconde saison de "Tracker", la série n°1 aux États-Unis.

Rappel de l'histoire de la série

Colter Shaw parcourt les États-Unis dans son camping-car, en utilisant ses talents de pisteur pour aider les citoyens et les forces de l'ordre.

Son métier ? Il aide à retrouver des personnes disparues, des objets volés ou à résoudre des mystères complexes, en échange de récompenses financières. Il est souvent assisté à distance par ses co-gestionnaires, Teddi et Velma, qui lui trouvent des cas avec des récompenses importantes, ainsi que Bobby Exley, un expert en informatique.

Au-delà des enquêtes, la série explore également l'histoire personnelle complexe de Colter et les mystères de sa famille fracturée. On découvre pourquoi il a choisi cette vie de solitaire sur la route et les événements traumatisants de son passé, notamment la mort de son père et sa relation tendue avec son frère et sa sœur. Cette intrigue secondaire sert de fil rouge à la série, ajoutant une profondeur au personnage de Colter et à ses motivations.

21:10 Épisode 2x03 L'élixir des champions

Colter et sa rivale, Billie Matalon, font équipe pour retrouver un lycéen, champion de base-ball.

22:00 Épisode 2x04 Ce qui se passe à Napa, reste à Napa

Reenie fait engager Colter sur la disparition d'une femme à Napa lors d'une retraite de bien-être entre P.-D.G.

22:55 Épisode 2x05 Le secret de la guérisseuse

Colter accepte de retrouver une adolescente disparue dotée d'un pouvoir unique, dans une ville minière peu accueillante.
Dernière modification le lundi, 06 octobre 2025 11:57
Publié dans Séries, Mercredi
