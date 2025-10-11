Les résumés de "Ici tout commence" du 13 au 17 octobre 2025 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 13 au 17 octobre 2025.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Attention, cette semaine la programmation est modifiée. La série sera diffusée à 18:00 mardi et mercredi. Deux épisodes seront diffusés mardi.

Lundi 13 octobre 2025 • Épisode 1282

À L'institut, Alice met du beurre dans les épinards. Face à Carla, Bérénice se jette à l'eau. De son côté, Julia coupe l'herbe sous le pied de Tom.

Mardi 14 octobre 2025 • Épisode 1283

À L'institut, Carla lâche une bombe. À l'Atelier, Tom fait un retour aux sources. De son côté, Bianca mise sur le mauvais cheval.

Mardi 14 octobre 2025 • Épisode 1284

Dans sa cuisine, Carla force la dose. À la cave, Maya force le destin. En cours, Jasmine se heurte à un mur.

Mercredi 15 octobre 2025 • Épisode 1285

Chez les Leroy, Carla casse l'ambiance. Thelma et Coline écoutent Léonard les yeux fermés. De son côté, Jasmine pédale dans la semoule.

Jeudi 16 octobre 2025 • Épisode 1286

À L'institut, Carla accuse le coup. Grâce à Lionel, Fleur remonte en selle. Avec Ninon, Pénélope ne fait plus long feu.

Vendredi 17 octobre 2025 • Épisode 1287

A L'institut, Carla s'isole de plus en plus. Lors du speed-cooking, Léonard transforme l'essai. À la coloc, Pénélope trouve chaussure à son pied.