recherche
Séries

Les résumés de "Ici tout commence" du 13 au 17 octobre 2025 sur TF1

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 11 octobre 2025 95
Les résumés de "Ici tout commence" du 13 au 17 octobre 2025 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 13 au 17 octobre 2025.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Attention, cette semaine la programmation est modifiée. La série sera diffusée à 18:00 mardi et mercredi. Deux épisodes seront diffusés mardi.

Lundi 13 octobre 2025 Épisode 1282

À L'institut, Alice met du beurre dans les épinards. Face à Carla, Bérénice se jette à l'eau. De son côté, Julia coupe l'herbe sous le pied de Tom.

Mardi 14 octobre 2025 Épisode 1283

À L'institut, Carla lâche une bombe. À l'Atelier, Tom fait un retour aux sources. De son côté, Bianca mise sur le mauvais cheval.

Mardi 14 octobre 2025 Épisode 1284

Dans sa cuisine, Carla force la dose. À la cave, Maya force le destin. En cours, Jasmine se heurte à un mur.

Mercredi 15 octobre 2025 Épisode 1285

Chez les Leroy, Carla casse l'ambiance. Thelma et Coline écoutent Léonard les yeux fermés. De son côté, Jasmine pédale dans la semoule.

Jeudi 16 octobre 2025 Épisode 1286

À L'institut, Carla accuse le coup. Grâce à Lionel, Fleur remonte en selle. Avec Ninon, Pénélope ne fait plus long feu.

Vendredi 17 octobre 2025 Épisode 1287

A L'institut, Carla s'isole de plus en plus. Lors du speed-cooking, Léonard transforme l'essai. À la coloc, Pénélope trouve chaussure à son pied.

Dernière modification le samedi, 11 octobre 2025 12:28
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

Inédit de &quot;Faites entrer l'accusé&quot; sur l'affaire Shaïna Hansye dimanche 12 octobre 2025 sur RMC Découverte

Inédit de "Faites entrer l'accusé" sur l'affaire Shaïna Hansye dimanche 12 octobre 2025 sur RMC Découverte

11 octobre 2025 - 12:51

Sur le même thème..

Les résumés de &quot;Tout pour la lumière&quot; du 13 au 17 octobre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer

Les résumés de "Tout pour la lumière" du 13 au 17 octobre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer

11 octobre 2025 - 11:22

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 12 octobre 2025 sur France 2 (vidéo)

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 12 octob…

11 octobre 2025 - 11:01 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...