Les résumés de "Demain nous appartient" du 13 au 17 octobre 2025 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Demain nous appartient" diffusée à 19:10 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 13 au 17 octobre 2025.

Entre histoires d'amour, enquêtes policières et trahisons : le quotidien des Sétois n’est pas de tout repos !

Attention, cette semaine, deux épisodes seront diffusés mercredi 15 octobre à partir de 18:30.

Lundi 13 octobre 2025 • Épisode 2050

Sara émet des doutes sur la fiabilité de Bart dans l'enquête en cours. Le tournoi organisé pour choisir le témoin de Martin rend son verdict. À l'hôpital, Romain s'ouvre finalement à Noor.

Mardi 14 octobre 2025 • Épisode 2051

Bart entre chez Laurie par effraction. Samuel fait enfin sa proposition à Marine. L'espoir renait chez Violette quand Jordan lui donne rendez-vous.

Mercredi 15 octobre 2025 • Épisode 2052

Interrogée, Laurie met Karim dans l'embarras en évoquant leur relation passée. Marine et Samuel font le point sur leur histoire. Après des semaines passées dans le coma, Océane se réveille.

Mercredi 15 octobre 2025 • Épisode 2053

La découverte de Manon et Nordine renforce les soupçons de Sara. Raphaëlle saute sur l'occasion de se débarrasser de Marguerite. William commet une grave erreur médicale.

Jeudi 16 octobre 2025 • Épisode 2054

Sara craint d'avoir définitivement brisé quelque chose entre elle et Bart. Diane conseille à Violette de coucher avec Bastien. En concurrence avec Diego, Christelle ne peut s'empêcher de lui lancer des piques.

Vendredi 17 octobre 2025 • Épisode 2055

Un encadrant improbable sauve le boot camp en remplaçant une prof malade. Sans le savoir, William se débarrasse d'un article précieux. Marianne accepte de faire une fleur à Christelle.